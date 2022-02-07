إصابة نجل مخرج «بوجي وطمطم» بشلل رباعي.. ليس لديه قيمة العلاج

أعلن الفنان مصطفى درويش إصابة المخرج باسم محمود رحمي، نجل المخرج الكبير محمود رحمي بشلل رباعي، وبعض المشاكل بالقلب، مؤكداً أنه لا يملك المال الكافي من أجل القيام من تلك المحنة، ودخوله المستشفى.

تفاصيل الوعكة الصحية للمخرج باسم محمود رحمي

ونشر «درويش» صورة للمخرج المصاب عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: نجل «مخرج بوجي وطمطم الأستاذ باسم محمود رحمي، عنده شلل رباعي ومشاكل في القلب وحالته صعبة جدًا وطبعا معهوش فلوس العلاج ولا حد فاكره ولا حد بيسأل عليه».

مصطفى درويش يناشد الرئيس

وأضاف: «معلش يا أستاذ زمان كان تليفونك ما بيبطلش رن»، لافتًا إلى أن والده من أشهر المخرجين الذين قدموا أعمالًا فنية ومن أهمها بوجي وطمطم .

معلومات عن والد المخرج باسم محمود رحمي

باسم محمود رحمي، هو ابن الفنان الكبير محمود رحمي، الذي توفي عام 2001، ومن أشهر أعماله بوجي وطمطم، وهو مخرج ومصمم عرائس دُمي مصري، ولد في عام 1939، ودرس في كلية الفنون الجميلة وتخرج منها بدرجة امتياز مما أهله لأن ينال التعيين كمعيد في الجامعة لكنه فضل العمل في التليفزيون المصري.

«محمود رحمي» تخصص في تصميم وتقديم عروض العرائس، وقدم برنامج «توتة وسمسم»، لكنه نال شهرة كبرى بعد تقديمه لشخصية بقلظ التي ارتبطت باﻹعلامية نجوى إبراهيم، أما أهم نجاحاته الفنية على اﻹطلاق فكانت من خلال إطلاقه لشخصيتي «بوجي وطمطم» في سلسلة مسلسلات تليفزيونية ظلت تعرض بنجاح كبير في التليفزيون المصري.