«زيكا» يلحق بـ«زقلط وشكشك».. رحيل ماهر سليم سادس نجوم «بوجي وطمطم»

بتقديم سلوكيات وأخلاقيات يجب على الأطفال تعلمها والالتزام بها، استحوذ مسلسل العرائس «بوجى وطمطم» علي حب ومتابعة الصغار والكبار، حيث أثّر العمل «الرمضانى» في ثقافة الطفل المصري، وارتبط بوجدانه لعدة سنوات، كما كان صاحب الفضل في ارتباط الطفل المصري بعروسة مصرية خالصة من بيئته الأصيلة

مسلسل «بوجي وطمطم» من تأليف وإخراج الراحل رحمي، وعرض للمرة الأولى في 1 رمضان 1403 هجريا، 12 يونيو 1983.

نجاح كبير حصل عليه «بوجي وطمطم»، الذي عرض قبل 38 عاما، وإعجاب المشاهدين بمجموعة العرائس التي جسدها مجموعة قديرة من الفنانين الكبار، وهم: يونس شلبي «بوجي» هالة فاخر «طمطم»، رأفت فهيم «عم شكشك»، إنعام سالوسة «طنط شفيقة ومرمر»، سلوى محمد علي «زيزي»، حسن مصطفى «عم حسن»، علاء مرسي «موزة»، تغريد العصفوري «طماطم الصغيرة»، سيد عزمي «زيكو»، محمد الشرقاوي «زقلط»، وماهر سليم «زيكا».

وصباح اليوم، فقد مسلسل «بوجي وطمطم» واحدًا من أبطاله، بوفاة الفنان ماهر سليم، عن عمر ناهز 72 عاما، ليفقد مسلسل العرائس خدمات الولد الشقي «زيكا»، صاحب الشعر الأصفر والأذن العريضة، ويلحق بسابقيه من نجوم العمل، يونس شلبي «بوجي»، رأفت فهيم «عم شكشك»، محمد الشرقاوي «زقلط»، سيد عزمي «زيكو»، حسن مصطفى «عم حسن».

أول الراحلين محمد الشرقاوي.. زقلط

أول الراحلين من فريق عمل المسلسل، كان الفنان محمد الشرقاوي، الذي وافته المنية في 6 من مايو عام 1996، إثر إصابته بسكتة قلبية أدت إلى وفاته عن عمر يناهز 42 عاما.

يونس شلبي.. بوجي

وأيضًا في 12 نوفمبر عام 2007، فقد المسلسل بطله الأول الفنان يونس شلبي صاحب شخصية «بوجي»، بعد صراع مع المرض.

سيد عزمي.. زيكو

أما الفنان سيد عزمي صاحب شخصية «زيكو»، فتوفى بتاريخ 2 من نوفمبر عام 2011، عن عمر ناهز الـ73 بعد معاناة مع مرض السرطان.

رأفت فهيم.. عم شكشك

ويبدو أن الفنان «عم شكشك» لم يتحمل غياب «زيكو»، ليرحل بعده بـ26 يومًا فقط وفي الشهر ذاته، يوم 28 من فبراير عام 2011، عن عمر ناهز الـ83 عام على إثر أمراض الشيخوخة.

حسن مصطفى.. عم حسن

وفي يوم 19 من مايو عام 2015، توفي الفنان حسن مصطفى عن عمر ناهز 81 عاما، داخل مستشفى الأنجلو بالقاهرة.

وبوفاة الفنان ماهر سليم، اليوم، يزيد عدد الراحلين عن كتيبة «بوجي وطمطم» إلى 6 نجوم، تاركين خلفهم عملًا خالدا وأدوار محفورة في أذهان الجماهير، وومسلسل عرائس قيمته لا تقدر بثمن.