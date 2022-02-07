ندوة بجناح الأزهر عن تحصين المجتمع فكريا وتعزيز الانتماء الوطني
كتب:
إسراء سليمان
06:07 م | الإثنين 07 فبراير 2022
جانب من الندوة
نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (53)، ندوة بعنوان «التحصين الفكري للمجتمع وتعزيز الانتماء الوطني»، تحدث فيها الدكتور ناجح إبراهيم، الكاتب والمفكر الإسلامي، واللواء الدكتور شوقي صلاح، خبير مكافحة الإرهاب والأستاذ بأكاديمية الشرطة، وأدارها الأستاذ محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي للأزهر الشريف.
قال الدكتور ناجح إبراهيم، إن مصر دولة قوية، واجهت حملات عديدة في تاريخها، وانتصرت بإرادتها وإرادة قادتها وشعبها، فهزمت كل المحتلين وكسرت التتار والصليبيين الذين كانوا يسفكون الدماء أين ما نزلوا، وأن الشباب عليهم معرفة قيمة وطنهم، ويفخروا بهم ويعملوا على عزته ورخائه واستقراره.
ناجح إبراهيم: الأزهر الشريف يلعب دورا كبيرا في تحصين المجتمع من التطرف
وأكد أهمية تكثيف البرامج التي تستهدف الشباب لربط الدين والوطنية لديهم وعمل مسابقات دينية لشغل أوقات الشباب بالتدين الحقيقي وتحويل السجون إلى جامعة لمراجعة أفكار نزلاء السجون وتصحيح أفكارهم.
أضاف المفكر والكتاب الإسلامي، أن الأزهر الشريف يقوم بدور كبير في تحصين المجتمع وحمايته من الأفكار الضالة والمتطرفة، وهو منارة العلم وقوة ناعمة لمصر، ويجب أن تحظى بكل التقدير والاهتمام واستضافة علماء الأزهر في القنوات ووسائل الإعلام ليتحدثوا إلى الناس على علم بدلًا من استضافة من لا علاقة لهم بالعلم فيضلوا أنفسهم ويضلوا المجتمع، مؤكدًا أن علماء الأزهر أهرامات علمية على أرض مصر.
مصر واجهت «تسونامي» إرهاب وفكر متطرف
قال اللواء الدكتور شوقي صلاح، خبير مكافحة الإرهاب والأستاذ بأكاديمية الشرطة، إن مصر واجهت في السنوات الماضية تسونامي إرهاب وفكر متطرف بأساليب متعددة واستطاعت مواجهة الإرهاب بقوة، وإلى جانب الجهود الأمنية لمواجهة الإرهاب كانت المؤسسة الدينية في مصر (الأزهر الشريف) داعمة بقوة ولها دور كبير وفعال.
وأشار إلى المؤسسات الدينية، أصل المواجهة الفكرية، من خلال هيئاتها ومراكزها، مثل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وإلى جانبها المؤسسات والهيئات الأخرى مثل الإعلام والفن الهادف وليس الذي يفسد ويدمر، فالأزهر مؤسسة دينية عالمية، وتقوم بإعداد دعاة للعالم أجمع وليس لمصر وحدها.