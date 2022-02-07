‏ندوة بجناح الأزهر عن تحصين المجتمع فكريا وتعزيز الانتماء الوطني

نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (53)، ندوة ‏بعنوان «التحصين الفكري للمجتمع وتعزيز الانتماء الوطني»، تحدث فيها الدكتور ‏ناجح إبراهيم، الكاتب والمفكر الإسلامي، واللواء الدكتور شوقي صلاح، خبير مكافحة ‏الإرهاب والأستاذ بأكاديمية الشرطة، وأدارها الأستاذ محمود عبد الرحمن، عضو المركز ‏الإعلامي للأزهر الشريف.‏

قال الدكتور ناجح إبراهيم، إن مصر دولة قوية، واجهت حملات عديدة في تاريخها، ‏وانتصرت بإرادتها وإرادة قادتها وشعبها، فهزمت كل المحتلين وكسرت التتار ‏والصليبيين الذين كانوا يسفكون الدماء أين ما نزلوا، وأن الشباب عليهم معرفة ‏قيمة وطنهم، ويفخروا بهم ويعملوا على عزته ورخائه واستقراره.

ناجح إبراهيم: الأزهر الشريف يلعب دورا كبيرا في تحصين المجتمع من التطرف

وأكد أهمية تكثيف ‏البرامج التي تستهدف الشباب لربط الدين والوطنية لديهم وعمل مسابقات دينية لشغل ‏أوقات الشباب بالتدين الحقيقي وتحويل السجون إلى جامعة لمراجعة أفكار نزلاء ‏السجون وتصحيح أفكارهم.‏

أضاف المفكر والكتاب الإسلامي، أن الأزهر الشريف يقوم بدور كبير في تحصين ‏المجتمع وحمايته من الأفكار الضالة والمتطرفة، وهو منارة العلم وقوة ناعمة لمصر، ‏ويجب أن تحظى بكل التقدير والاهتمام واستضافة علماء الأزهر في القنوات ووسائل ‏الإعلام ليتحدثوا إلى الناس على علم بدلًا من استضافة من لا علاقة لهم بالعلم فيضلوا ‏أنفسهم ويضلوا المجتمع، مؤكدًا أن علماء الأزهر أهرامات علمية على أرض مصر.‏

مصر واجهت «تسونامي» إرهاب وفكر متطرف

قال اللواء الدكتور شوقي صلاح، خبير مكافحة الإرهاب والأستاذ بأكاديمية ‏الشرطة، إن مصر واجهت في السنوات الماضية تسونامي إرهاب وفكر متطرف ‏بأساليب متعددة واستطاعت مواجهة الإرهاب بقوة، وإلى جانب الجهود الأمنية ‏لمواجهة الإرهاب كانت المؤسسة الدينية في مصر (الأزهر الشريف) داعمة بقوة ولها ‏دور كبير وفعال.

وأشار إلى المؤسسات الدينية، أصل المواجهة الفكرية، من خلال هيئاتها ومراكزها، مثل ‏مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وإلى جانبها المؤسسات والهيئات الأخرى مثل ‏الإعلام والفن الهادف وليس الذي يفسد ويدمر، فالأزهر مؤسسة دينية عالمية، وتقوم ‏بإعداد دعاة للعالم أجمع وليس لمصر وحدها.‏