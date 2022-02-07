«المحرصاوي» يتفقد جناحي الأزهر والجامعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، قام فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والسيد أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر؛ بزيارة جناح الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 53.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد الجناح في معرض الكتاب

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة أركان جناح الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، حيث الإصدارات والمجلات العلمية المحكمة في كافة التخصصات العلمية، وشاهد الأعمال الفنية «ركن الخط العربي»، التي يقوم عليها الدكتور محمد العربي، رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

تفقد ركن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

وتابع رئيس الجامعة جولاته داخل جناح الأزهر الشريف؛ حيث تفقد ركن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وتابع الإقبال الكبير من رواد المعرض بجانب حرص الأطفال على تصفح الإصدارات المختلفة لمجلة «نور»، وسط سعادة كبيرة من وعي الأطفال وكيف أن «نور»، أصبحت تشكل وعيا كبيرا لدى الأطفال في مختلف الفئات العمرية، كما تفقد ركن الفتوى وشاهد الإقبال الكبير الذي يشهده الركن، بجانب متابعة بانوراما الأزهر الشريف، والتي تعكس قيمة وقامة مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً على مر العصور، وأيضا تفقد ركن المخطوطات الأزهرية التي توثق تاريخ شيوخ الأزهر وجهودهم الوطنية على مر التاريخ في مواجهة قوى الاستعمار الغاشم.