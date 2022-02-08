رئيس مجلس الميناء: زيارة سفير الفلبين لدمياط تعكس الاهتمام بالفرص الاستثمار

استقبل اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط السفير عز الدين تاجو، سفير دولة الفلبين لدى مصر، والوفد المرافق له من أعضاء السلك الدبلوماسى الفلبيني خلال زيارتهم للميناء لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

رئيس مجلس إدارة الهيئة: زيادة سفير الفلبين تعكس الاهتمام بالفرص الاستثمارية

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الإدارة وقيادات الهيئة ، حيث قام رئيس مجلس إدارة الهيئة بالترحيب بالسفير والوفد المرافق وأكد على اعتزازه بالزيارة كونها ثاني زيارة لسفير لدولة الفلبين للميناء مما يعكس الاهتمام بالفرص الاستثمارية واعرب عن أمله أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون بين الجانبين ثم قدم له عرضاً توضيحياً للميناء ومحطاته المختلفة والمشروعات الجارية والمستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة ، وأوضح أن ميناء دمياط مستمر في تقديم الدعم للمستثمرين وتهيئة المناخ المناسب للإستثمار بالميناء ، حيث يمتلك الميناء بنية أساسية قوية وفرص استثمارية فى مجالات عديدة إضافة إلى موقعه المتميز بما يؤهله للمنافسة بين الموانئ العالمية .

ثم توجه الحضور لزيارة مركز العمليات المشترك ، حيث تم استعراض إمكاناته و دوره في متابعة العمل بالميناء على مدار 24 ساعة متواصلة لتحقيق السيطرة والمتابعة الفورية للعمليات لدعم إتخاذ القرار ، كما تفقدوا الميناء النهرى و برج الإرشاد و رصيف الخدمات البحرية والمحطة متعددة الأغراض .

وقد أعرب السفير عن أمله في استمرار الزيارات المتبادلة لإتاحة فرصة لتطوير أوجه التعاون مما ينعكس ايجاباً على زيادة التبادل التجاري بين الجانبين ، وفي نهاية الزيارة قدم اللواء بحرى وليد عوض درع تذكاري للسفير تقديراً لزيارته الأولى للميناء .