شاب ينهي حياته بقرص حفظ الغلال بالمراغة في سوهاج

شهدت دائرة مركز المراغة في شمال محافظة سوهاج، مصرع عامل، إثر تناوله أقراصًا لحفظ الغلال، بعد مروره بأزمة نفسية.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، بورود إشارة من مستشفى المراغة المركزي، بوصول «م.ا - 17 عامًا»، جثة هامدة، ادعاء تناول أقراص حفظ الغلال بقصد الانتحار، داخل منزله.

مشكلات عائلية كلمة السر

وتبين من الانتقال والفحص وسؤال والديه، أنّ الشاب مرّ بأزمة نفسية نتيجة المشكلات العائلية التي تواجهه، لذا قرر الانتحار من خلال تناول أقراص لحفظ الغلال، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ربة منزل تنهي حياتها

وفي السياق نفسه، استقبل مستشفى سوهاج العام، صباح اليوم، جثة ربة منزل، إثر تناولها مادة سامة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوصول «ح ا ع» 45 عاما، ربة منزل، وتقيم بمركز سوهاج إلى مستشفي سوهاج العام «جثة هامدة»، ادعاء تناول مادة سامة، مرت بحالة نفسية سيئة بعد وفاة زوجها.

وأفادت شقيقتها «ن ا ع»، 55 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، بأن شقيقتها قررت إنهاء حياتها بتناول مادة سامة «سم فئران» بمنزلها، بقصد الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة من بعد وفاة زوجها.