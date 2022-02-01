ضبط متهمين اثنين بحوزتهما مخدرات بـ2.5 مليون جنيه في سوهاج

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والعام والمركزي، وبالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج، نشاط 2 من العناصر الإجرامية، مُقيمان بمحافظة سوهاج، تخصصا في الاتجار بمخدر الآيس «شابو» وترويجه على عملائهما، مُتخذين من دائرة مركز شرطة البلينا مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط المتهمين

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما قرب مسكنهما بدائرة مركز شرطة البلينا، وبحوزتهما «2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر الآيس (شابو) وزنت 1,250 كيلو جرام، و2 دراجة نارية مُبلغ بسرقة إحداهما والثانية دون لوحات معدنية، ميزان حساس، مبلغ مالي، و2 هاتف محمول».

مواجهة المتهمين

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدا ما جاء في التحريات، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2.5 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.