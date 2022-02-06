تخصصات وشروط تعيينات وظائف حرفية بشركة «مياه سوهاج» ضمن حياة كريمة

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عبر موقعها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الفترة بين 16 من شهر فبراير الجاري 2022، حتى 20 من الشهر ذاته، التقديم لتعيينات الوظائف الحرفية «سائق وسائق معدات ثقيلة وعامل تشغيل وحرفي»، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022، للعمل بمراكز ومدن محافظة سوهاج، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياه كريمة».

التخصصات المطلوبة للمتقدمين لوظيفة «سائق خامس»

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عبر موقعها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الشروط والتخصصات المطلوبة للمتقدمين لوظيفة «سائق خامس»، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022، وهي كالتالي:

- المركز المطلوب: جميع مراكز ومدن محافظة سوهاج

- المؤهل «الإعدادية- الابتدائية- محو الأمية»

شروط شغل وظيفة «سائق خامس»

- رخصة درجة أولى- رخصة درجة تانية

التخصصات والشروط المطلوبة للمتقدمين لوظيفة «سائق معدات ثقيلة خامس»

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عبر موقعها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الشروط والتخصصات المطلوبة للمتقدمين لوظيفة «سائق معدات ثقيلة خامس»، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022، وهي كالتالي:

المركز المطلوب: جميع مراكز ومدن محافظة سوهاج

- المؤهل: «الإعدادية- الابتدائية- محو الأمية»

شروط شغل وظيفة سائق معدات ثقيلة خامس

- شهادة قيادة معدات ثقيلة- رخصة درجة أولى

التخصصات والشروط المطلوبة للمتقدمين لوظيفة «عامل تشغيل سادس»

المركز المطلوب: جميع مراكز ومدن محافظة سوهاج

- المؤهل «إعدادية- ابتدائية- محو الأمية»

التخصصات والشروط المطلوبة للمتقدمين لوظيفة «حرفي»

- المركز المطلوب: جميع مراكز ومدن محافظة سوهاج

المؤهل: إعدادية- ابتدائية- محو أمية

الشعبة: سباك مساعد- كهربائي سيارات- حداد عفشة- ميكانيكي سيارات نقل- ميكانيكي توربينات- سروجي- لف محركات- فريزة- خراط- كشاط- براد- لحام- غطاس

الشروط المطلوبة للمتقدمين لوظيفة «حرفي سادس»

- شهادة قياس مستوى المهارة

«الغطاس» شهادة معتمدة من مركز معتمد في الغطس.