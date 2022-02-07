انطلاق ورشة عمل أثر متبقيات المبيدات على المحاصيل الزراعية

نظّم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية ورشة عمل بعنوان «أثر متبقيات المبيدات على إنتاج وتصدير أهم المحاصيل الزراعية».

واستهدفت ورشة العمل مناقشة دور المعمل بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجهات الرقابية في دعم القطاع الزراعي؛ لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير؛ لإنتاج غذاء آمن محليًا، ومتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية تصديرياً.

وافتتح ورشة العمل هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس، وهند عبداللاه مدير المعمل، والتي أكدت في كلمتها تنظيم المعمل هذه الفعاليات للاستماع إلى رؤية المنتجين والمصدرين لتطوير الخدمات التي يقدمها المعمل، ما يعود بالنفع على العاملين بالإنتاج والتصدير للمحاصيل الزراعية.

محاضرات لتحليل العينات

واشتملت ورشة العمل على محاضرات عدة عن دور المعمل في زيادة السعة الاستيعابية؛ لتحليل العينات وتطوير أقسام المعمل المختلفة، وتوكيد الجودة بالمعمل والخدمات المختلفة التي يقدمها المعمل للعاملين في قطاع الزراعة والغذاء في مصر.

وشارك في إلقاء المحاضرات عماد رمضان مدير الجودة بالمعمل، وثناء الصاوي رئيس قسم متبقيات المبيدات، ومحمد عامر نائب المدير الفني، وطاهر قدح مدير التسويق، وحضر ورشة العمل العديد من شركات إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية الهامة ومنها الموالح والنباتات الطبية والعطرية.