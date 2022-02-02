تطوير 204 فصول بمدارس مجتمعية بنجوع مطروح ضمن برنامج «الغذاء العالمي»

أعلن عمرو سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إقامة مدارس مجتمعية ذكية مدعومة بأحدث السبل والوسائل التعليمية التكنولوجية، وإنشاء 14 مدرسة مدعومة بوحدات للطاقة الشمسية، وتنظيم برامج تدريبية لمعلمي الفصل الواحد، وزيادة عدد المدارس المجتمعية الذكية أسوة بمدرسة الجبالي غرب مطروح وزيادة الدعم المالي والوجبات العينية لطلاب المحافظة، وذلك للتصدي لظاهرة التسرب التعليمي على مستوى المراكز.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال اجتماعه مع وفد مسؤولي برنامج الغذاء العالمي في مصر، وكيل تعليم مطروح بأهمية تطوير المدارس المجتمعية في النجوع بنطاق المحافظة لخدمة أبناء القبائل.

تطوير مدرسة الجبالي بالنجيلة

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح؛ اليوم الأربعاء؛ بحضور برافين اجراوال مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي خلال جولته التفقدية بمدرسة الجبالي للتعليم المجتمعي شمال مدينة النجيلة لمتابعة الأنشطة المجتمعية التي يقدمها البرنامج، وذلك بمشاركة المهندس حسين السنيني مدير عام إدارة تنمية القرية، والدكتورة دعاء عرفة مسؤول متابعة الأنشطة الميدانية بالمكتب الإقليمي، وآلاء الزهيري مسؤول العلاقات الحكومية، ومحمد محفوظ مدير إدارة النجيلة التعليمية، وممتثل زايد مسؤول التعليم المجتمعي بالتعليم بمطروح.

ورحب وكيل الوزارة بزيارة مدير المكتب الإقليمي والوفد المرافق له إحدى المؤسسات التعليمية، مشيداً بجهودات برنامج الغذاء العالمي ودعمه في التوسع في إنشاء وتجهيز مدارس التعليم المجتمعي الذكية والوصول بالخدمات التعليمية إلى المناطق الصحراوية المحرومة مترامية الأطراف.

طاقه شمسية بمدرسة الجبالي

وتفقد وفد برنامج الغذاء العالمي المدرسة وتابع فقرات البرنامج الإذاعي المتميز الذي قدمه تلاميذ الجبالي بالترحيب بالضيوف باللغتين العربية والإنجليزية، وتحدث أحد معلمي المدرسة من أبناء المنطقة، مشيداً بالتعاون المثمر بين محافظة مطروح والمكتب الإقليمي في دعم المدرسة، مؤكدا أن الزرع أتى ثماره بإنشاء مشروع وحدات الطاقة الشمسية لحل مشكلات الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وكذلك إنشاء بئر مياه لتخزين مياه الأمطار الشتوية الغزيرة لاستخدامها طوال العام، إضافة إلى توزيع وجبات غذائية عينية للطلاب أثناء اليوم الدراسي.

تطوير 204 فصول مجتمعة في مطروح

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الشكر لمدير المكتب الإقليمي للبرنامج العالمي، لجهوده في إنشاء مدارس مجتمعية ذكية مدعومة بأحدث السبل والوسائل التعليمية التكنولوجية؛ ولفت إلى أنه عرض أبرز احتياجات تعليم مطروح على المكتب الإقليمي، والتي تتركز في المرحلة المقبلة من خلال صيانة ورفع كفاءة 204 فصول مجتمعية؛ ما يشجع على استمرار أبناء العائلات والقبائل في قرى ونجوع مطروح على التعليم والحد من التسرب من التعليم ومواجهته بتوفير تعليم متطور بهذه المناطق.