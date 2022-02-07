هيئة الغذاء والدواء السعودية: «كيوكاب» من أهم المعامل في الشرق الأوسط

زار وفد سعودي رفيع المستوى من هيئة الغذاء والدواء السعودية، المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية «كيوكاب» في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد السعودي لمصر لمناقشة بعض النقاط الخاصة بالصادرات الغذائية المصرية للسعودية.

زيارة وفد سعودي لـ«كيوكاب»

ورافق الوفد السعودي أثناء زيارة المعمل كل من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وهاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وكان في استقبالهم الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل حيث قامت بمرافقة الوفد لتفقد أقسام المعمل والاطلاع على التطورات التي تمت بالمعمل وقد أثنى الحضور على ما يضمه المعمل من إمكانيات كبيرة تجعل المعمل من أهم المعامل في الشرق الأوسط، كما أشاد الوفد بالدور الذي يقوم به المعمل في مجال فحص الصادرات الزراعية المصرية

المشاركة في منظومة سلامة الأغذية

هذا وقد أعلنت «عبد اللاه»، في بيان، أن المعمل يشارك في منظومة مراقبة سلامة الغذاء من خلال تحليل الملوثات في الأغذية باستخدام أحدث الأجهزة وأفضل الخبراء في هذا المجال.