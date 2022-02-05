دعاء الحفظ الصحيح عن النبي.. ادعوا للطفل ريان أن يرده الله إلى أمه

يحاول جميع البشر في العالم تقديم الدعم للطفل المغربي ريان، وذلك بعد سقوطه في البئر منذ 5 أيام، ولم يخرج حتى الآن، إذ يحاول فرق الإنقاذ في المغرب استخراجه، لذلك يبحث البعض من خلال محرك البحث «جوجل» عن دعاء الحفظ من كل سوء وشر؛ للدعاء للطفل ريان حيًا يرزق.

دعاء الحفظ الصحيح عن النبي

وفي هذا الصدد، قال الشيخ أحمد صبري، الدعاية الإسلامي، إن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أوصى المسلم أن يدعوا لأخيه المسلم، من خلال دعاء الحفظ الذي يمكن ترديده للدعاء للطفل المغربي ريان، إذ كان صلى الله عليه وسلم يواظب على هذا الدعاء، فعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صباحًا ومساء: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ استُرْ عَوْرَاتي، وآمِنْ رَوْعَاتي، اللَّهمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَينِ يَدَيَّ، ومِنْ خَلْفي، وَعن يَميني، وعن شِمالي، ومِن فَوْقِي، وأعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحتي» (اخرجه المنذري).

ادعوا للطفل ريان بدعاء الحفظ

وأضاف الداعية الإسلامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك دعاء آخر لمن يريد أن يدعو للطفل المغربي ريان، أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اللهمَّ احفَظْني بالإسلام قائمًا، واحفَظْني بالإسلام قاعدًا، واحفظْني بالإسلام راقدًا، ولا تُشْمِتْ بي عدوًّا ولا حاسدًا، اللهمَّ إني أسألُك من كل خيرٍ خزائنُه بيدِك، وأعوذُ بك من كل شرٍّ خزائنُه بيدِك» حديث صحيح.

فضل الدعاء

وأوضح «صبري»، أن الدعاء له أهمية كبيرة بالنسبة للمسلم، إذ أن الله سبحانه وتعالي يحب أن يرى عباده وهم يدعون ويتوسل إليه، كما يحب أن يرى عبده دائما وهو يطلب منه فيعطيه ما أراد.