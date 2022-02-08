حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 8-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحوت بخياله الواسع فهو لديه قدرة كبيرة على الإبداع، كما أنه حساس بشكل مفرط ويتعاطف مع غيره بشكل كبير، وهو شديد الكرم مع الغير فهو يكره البخل ولديه سخاء تجاه الجميع من يعرفه ومن لا يعرفه، كما أنه يتوافق بشكل كبير مع مواليد برج الثور ويحققا معا ثنائيا ناجحا بشكل كبير.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد خدمة لقراء الوطن بمعرفة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد مختلف الأبراج، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

عليك أن تتأنى اليوم في ردود أفعالك حيث أن التسرع قد يجعلك تقع في مشكلات عديدة، ومن شأنه أن يجعلك تخسر عملك أو علاقتك بأحد زملاء العمل، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحوت بضرورة الصبر قدر الإمكان حيث أن اتخاذ قرارات سريعة قد يتسبب في تهديد علاقاتك العاطفية والعائلية، والقمر لا يزال في وضع معاكس، كن حذرا.

مميزات برج الحوت

ويتسم رجل برج الحوت بالرومانسية الكبيرة فهو يحب أن يمد كل من حوله بطاقة إيجابية، ويكره ألا يحقق طلبات شريك حياته فهو يحب أن يجعله سعيدا طول الوقت، وذلك يعرضه للاستغلال في علاقته بالغير، ويحب ذلك، وعلى الجانب الآخر تتسم امراة برج الحوت بأنها دائمة الانتقاد لحبيبها، ما يعرض علاقتها مع شريك الحياة لمشكلات عديدة.

ويكره مولود برج الحوت الشعور بالاكتئاب والسلبية، كما أنه يحب أن يبقى بجوار أحبائه فترة طول الوقت لدرجة أن الطرف الآخر قد يمل من وجوده، كما أنه يلتزم بعمله بدرجة كبيرة، ما يجعله يحقق أعلى المناصب طول الوقت بفضل اجتهاده والتزامه.

مشاهير برج الحوت

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة هيفاء وهبي، سيرين عبد النور، والفنانة نجوى كرم، والممثلة دينا الشربيني، والفنان أحمد السقا، وحمادة هلال، ومحمود درويش.