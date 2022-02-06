حظك اليوم برج الحوت الأحد 6-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يقسم علماء الأبراج والفلك الأبراج الفلكية إلى 3 مجموعات، و12 برجا، يتميز كل برج منهم بعدد من الصفات والسمات، كما يتمتع كل برج بالمميزات والعيوب التي تدل على شخصية صاحب البرج، حيث تتباين صفات كل برج عن الآخر.

ويقبل قطاع عريض ممن يهتم بمطالعة علوم الأبراج والفلك، بمطالعة توقعات حظك اليوم، التي يقدمها علماء الفلك بصفة يومية، للاطلاع على توقعات الأبراج له في اليوم الجديد، مما جعلها تحتل مقدمة قوائم البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، وذلك لمعرفة الحالة المهنية والصحية فضلاً عن الحالة العاطفية في عامهم الجديد، لذا تقدم بوابة «الوطن» لمتابعيها توقعات حظك اليوم والأبراج لمواليد برج الحوت، وفقا لحديث خبيرة الأبراج وعلوم الفلك عبير فؤاد.

برج الحوت

النجاح وحب الشهرة والحفاظ على الصدقات والوفاء للأصدقاء، الرومانسية، وتقبل الشريك بكل عيوبه، من أهم صفات برج الحوت كما أنه يتصف بالقدرة الفائقة على الاحتواء وتقبل شريك الحياة، ويحرص على أن يكون بجانب الأشخاص المقربين منه، بالإضافة إلى القلب الطيب والحنية، النشاط والحيوية المفرطة، ويقدم خبراء الفلك وعلم الأبراج، عددا من النصائح والتحذيرات، ضمن حظك اليوم السبت لأصحاب البرج.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والاجتماعي

تقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، لمواليد برج الحوت: القمر في منزلك الثاني.. اهتم اليوم بأن تكون حساباتك واقعية إذا أردت أن تحقق نتائج إيجابية.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي، قالت عالمة الفلك لمواليد برج الحوت: فينوس وعطارد في منزل الأصدقاء يمنحانك شعورا بالرضا ويعدانك بالسعادة مع الأحباب والأصدقاء.

مشاهير برج الحوت

الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس، الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس، سلوى خطاب، الملحن والموسيقار محمد الموجي، الراقصة تحية كاريوكا، الفنان الهندي عامر خان، الممثل المصري خالد زكي، الفنان حمادة هلال ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس، أحمد السقا، الفنان الراحل محمد عبد الوهاب، محمود درويش، والفنانة يسرا ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس، من أشهر مواليد برج الحوت.