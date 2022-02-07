لميس الحديدي لـ لاعبي المنتخب: علينا طي صفحة الأمس

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن يوم أمس كان ثقيلًا على كل المصريين بسبب خسارة المنتخب المصري نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال، لكن في النهاية هي مباراة وانقضت، موضحة: «اليوم عدى وخلاص ولازم نقلب الصفحة ونستعد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي تفصلنا عنها 45 يومًا فقط، ولدينا مباراتين مهمتين أمام السنغال أولهما يوم 24 مارس المقبل»، موجهة التحية والتقدير لمنتخب مصر بكل لاعبيه والجهاز الفني.

منتخب مصر قام بواجبه بإخلاص ولعبوا بشكل رجولي

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على قناة «أون» مساء الاثنين، أن منتخب مصر أدى واجبه بإخلاص ولعب برجولة، وخاض حربًا ضروسًا وتعرض لإرهاق صعب خاصة مع خوض 4 مباريات طويلة مدة كل منها 120 دقيقة بسبب الوقت الإضافي بخلاف ضربات الجزاء، مشيدة بتصريحات اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي التي وجهها للاعبين عقب المباراة، وحيا فيها كل اللاعبين على جهودهم.

محمد صلاح قدر جهود اللاعبين والضغوطات النفسية

وأوضحت الإعلامية، أن محمد صلاح قدّر جهود اللاعبين والضغوطات النفسية والبدنية التي تعرضوا لها، وطالبهم بطي صفحة كأس الأمم الإفريقية والاستعداد للجولة الثانية لاسترداد الحق من منتخب السنغال، معلقة: «هي دي الروح والعزيمة اللي إحنا عاوزينها، خلاص خسرنا البطولة لكننا لازلنا أصحاب الأرقام القياسية، كما أن هذا الجيل الحالي من لاعبي المنتخب أمامه فرص ذهبية سواء في التأهل لكأس العالم وبطولة الأمم الافريقية 2023، أو مباريات كأس العالم، معقبة: «بطولة الأمم الإفريقية هتكون السنة الجاية مش كمان سنتين عشان النسخة الأخيرة كانت مؤجلة بسبب كورونا».