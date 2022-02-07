محمد صلاح بعد الهزيمة من السنغال: «هناخد حقنا في تصفيات المونديال»

وجه محمد صلاح، نجم منتخب مصر، وليفربول الإنجليزي، الشكر والتقدير للاعبي المنتخب المصري على الأداء الذي قدموه خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي حصلت فيها مصر على المركز الثاني بعد الهزيمة أمس أمام المنتخب السنغالي بركلات الترجيح.

محمد صلاح: لعبنا 4 مباريات 120 دقيقة في 12 يوما

وقال «صلاح»، خلال فيديو له مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللاعبين، في غرف الملابس: «بشكر اللاعبين على الأداء خلال البطولة، منتخب مصر لعب 4 ماتشات 120 دقيقة في 12 يوما، الموضوع صعب علينا نفسيا، بس خلاص، إن شاء الله فيه جولة تانية كمان شهر، هنقدر ناخد حقنا منهم بإذن الله».

وزير الرياضة يشكر اللاعبين على أدائهم في أمم أفريقيا

فيما قال وزير الشباب والرياضة، إن الجولتين المنتظرتين لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم ليست سهلة: «المنتخب المصري أخذ احترام الدنيا كلها خلال أمم أفريقيا، لا ننكسر، مصر في 1967 قالوا وقعت، إحنا ظهرنا في 1973 ببلد تانية خالص، ففي 2011 قالوا مفيش مصر خلاص، دلوقتي عندنا جمهورية جديدة، لن ننكسر، حصل إللي حصل، زعلنا وهنزعل بس نقفل الملف خلاص، كلنا وراكم بشكل لا تتخيلوه».