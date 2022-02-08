الرئيس التونسي يستشهد بأغنية «يا قوم إلام وحتام» لـ الشيخ إمام

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الاثنين، إنه من الضروري، التصدي لظاهرة ترويج المخدرات في المدارس، مستشهدا بكلمات أغنية الفنان المصري الراحل، الشيخ إمام لـ الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان: «العام يمر وراء العام ونحن في غرف التخدير ننام».

وأكد المسؤول التونسي، خلال استقباله رئيسة وزراء البلاد، نجلاء بودن، أن المخدرات مصدرها اللوبيات والذين يريدون تحطيم الدولة والمجتمع، مشيرا إلى مخدر «التكروري» الذي منعه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

سعيد: بورقيبة جرَّم استعمال «التكروري» لأنها كانت تروج فترة الاستعمار

وأوضح الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن بورقيبة جرَّم استعمالها لأنها كانت تروَّج فترة الاستعمار لجعل الشعب مخدرا، وهو نفس الشيء اليوم، حيث تريد بعض الأطراف تخدير الشعب.

وتابع سعيد قائلا، إن مخدرات بالقوانين مخدرات بالوعود الكاذبة مخدرات بالأقراص، كما كانت المخدرات بـ«التكروري» وبالنصوص القانونية التي وضعوها لضرب الدولة ومؤسساتها، وكي يصبح المجتمع تحت التأثير وتكثر الجرائم الفظيعة.

من جانبها، قالت الرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن استقبل سعيد، استقبل امس الاثنين بقصر قرطاج، رئيسة الوزراء التونسية، مشيرة إلى أن اللقاء تناول النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم، فضلا عن ملفات القضاء والتوزيع والتصدي لاحتكار المواد الأساسية ولكل محاولات ضرب الدولة والمجتمع.

وفي سياق متصل، استقبل قيس سعيد، أمس الاثنين، بقصر قرطاج، صالح بلعيد، والد الشهيد شكري بلعيد، وأخيه عبدالمجيد بلعيد.

وقال عبدالمجيد بلعيد، في أعقاب اللقاء، إن اللقاء تطرق إلى موضوع كشف حقيقة اغتيال «شكري» ومحاسبة المتورطين في إطار تطبيق القانون على الجميع دون استثناء واحترام استقلالية القضاء.