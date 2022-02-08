البحرين تستحدث نظام الإقامة الدائمة الذهبية..تعرف على الشروط والتفاصيل

أعلنت دولة البحرين عن استحداث، نوع جديد من التأشيرات للإقامة الدائمة، لجذب المستثمرين والموهوبين لبقائهم فى البلاد بشكل دائم، ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية «بنا»، أكد وكيل وزارة الداخلية، الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة، أن هذا النوع من التأشيرات سيجدد إلى أجل غير مسمى، وسيسمح لمن يحصل عليه بالعمل والإقامة في البلاد .

وبدوره أفاد مجلس الوزراء فى جلسته الأخيرة أن الإقامة الذهبية تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي ستعمل على تعزيز التنافسية لدولة البحرين، كذلك دعم خطط التطوير التي تنتهجها البحيرين فى مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، بالإضافة إلى أنّ هذا النوع من التأشيرات سيعمل على استقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول على الإقامة الدائمة فى البلاد لهم ولعائلاتهم .

اشتراطات الإقامة الذهبية فى البحرين

وذكرت الوكالة الرسمية نقلا عن وكيل وزارة الداخلية قوله: «منح الإقامة الذهبية للموظفين أو المتقاعدين ممن أقاموا فى البحرين أكثر من 5 سنوات متصلة، على ألا يكون متوسط راتبهم الشهري يبلغ 2000 دينار بحريني أو أكثر خلال فترة التواجد داخل البحرين».

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أنه يمكن لبعض الفئات المستثناة الحصول عليها بشكل فوري، وذلك وفق بعض المعايير الخاصة بكل فئة، كأصحاب العقارات، حيث يشترط امتلاكهم عقار أو مجموعة من العقارات بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار بحريني، وحددت الراتب الذي يجب أن يكون عليه المتقاعد بـ4 ألاف دينار بحريني أو أكثر كذلك الموهوبين في كافة المجالات.

وأوضح أن الفئات التي يمكن أن تحصل على الإقامة الفورية، يجب عليهم ألا تقل مدة البقاء في البحرين عن 90 يوماً خلال السنة الواحدة حتى تظل الإقامة سارية، منوهاً أنه يمكن التقدم بطلب الحصول عليها عبر موقع الحكومة الإلكترونية.