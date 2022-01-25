البحرين والكويت تؤجلان الرحلات الجوية إلى إسطنبول بسبب الثلوج «فيديو»

أعلنت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، تأجيل رحلاتها من وإلى إسطنبول، وذلك بعد العاصفة الثلجية التي اجتاحت تركيا.

البحرين تؤجل رحلات الطيران إلى إسطنبول بسبب العاصفة الثلجية في تركيا

واعتذرت شركة طيران الخليج، عما قد يتسبب به هذا التأجيل الخارج عن إرادتها لجميع مسافريها، مضيفة أنها تجري التواصل مع السلطات المختصة لمساعدة المسافرين المتضررين من إغلاق مطار إسطنبول الدولي، ومناقشة الحلول والخيارات المتاحة لهم، بعد الظروف المناخية القاسية التي شهدتها تركيا الأيام الماضية، معربة عن التزامها الدائم بسلامة مسافريها وطاقمها التي تأتي دائماَ على رأس أولوياتها، وفقا لوكالة أنباء البحرين.

تأجيل رحلات الطيران الكويتية إلى مطار إسطنبول الدولي

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم، تأجيل رحلات الطيران الخاصة بها من وإلى مطار إسطنبول الدولي، بسبب الأحوال المناخية والعواصف الثلجية التي تعرضت لها تركيا الأيام الماضية.

وضع مطار اسطنبول العاصفه تضرب بكل قوتها على اسطنبول وهي بطريقها علينا#المنخفض_الجوي pic.twitter.com/HWLtdxhQTn — Qais Alazzam-قيس العزام (@QaisAlazzam3) January 25, 2022

وقالت شركة الطيران الكويتية، في بيان صحفي، إنها بانتظار استئناف تشغيل رحلات الطيران مجددا من قبل السلطات التركية في مطار إسطنبول الدولي، شاكرة جميع الركاب والطواقم على تفهمهم وتعاونهم مع إلغاء رحلتها رقم (KU156 ) المتجهة أمس، من إسطنبول للكويت لسوء الأحوال الجوية وعدم اتضاح الرؤية وتراكم الثلوج في مطار إسطنبول.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية التركية إنذارات باللونين الأصفر والبرتقالي إلى 26 مدينة من أصل 81 مدينة، محذرة المواطنين من ضرورة توخى الحذر واتخاذ تدابير صارمة ضد ظروف الشتاء القاسية، بسبب التساقط الكثيف للثلوج على البلاد الأيام المقبلة.

جاى يعمرها دكها

كاسحة ثلوج في ظل العاصفة الثلجية التي تضرب العاصمة التركية #إسطنبول؟ pic.twitter.com/JT71vtT0y7 — حماده الحسينى (@GHpeFLa8lXjtE5X) January 25, 2022

وكانت السلطات التركية، قد قررت، أمس الإثنين، إغلاق مطار إسطنبول الدولي بسبب العواصف الثلجية وتحويل الرحلات الجوية القادمة إليها إلى مطارات أخرى في مناطق ذات مرافق فندقية محدودة، حيث تعذرت الحركة المرورية و السير في إسطنبول وغيرها من المدن التركية بعد إغلاق الطرق الرئيسية العامة.