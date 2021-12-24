البحرين تتحدى كورونا بصفر وفيات والإمارات تعلق دخول المسافرين من 4 دول

ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عالميا منذ ظهوره، في أواخر العام قبل الماضي 2019، إلى278525387 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 5400888 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات الشفاء من الفيروس إلى 249203172 حالة.

وسجلت البحرين، أمس الخميس، «صفر وفيات» بـ«كورونا» و181 إصابة بـ الفيروس، و50 حالة تعافي، وقالت وزارة الصحة البحرينية، إن حصيلة الوفيات، استقرت عند 1394 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 278875 حالة.

وأشارت الصحة البحرينية، إلى ارتفاع حالات الشفاء من «كورونا» في البلاد إلى 276722 حالة.

وفي الكويت، سجلت البلاد، حالة وفاة واحدة بـ الفيروس، و178 إصابة جديدة، كما سجلت السلطات الصحية، 38 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بـ الفيروس إلى 2467 حالة.

ارتفاع مجموع الإصابات بـ الكويت إلى 414591 حالة

وأشارت وزارة الصحة الكويتية، في بيان، إلى أن مجموع الإصابات في البلاد، ارتفع إلى 414591 حالة، فيما وصلت حصيلة حالات الشفاء من الفيروس إلى 411216 حالة.

وفي تونس، سجلت وزارة الصحة، أمس الخميس، 6 حالات وفاة، و326 إصابة بـ«كورونا»،وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الوفيات بـ الفيروس ارتفع في البلاد إلى 25509 حالة وفاة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الإصابات إلى 722122 حالة.

وفي الإمارات، أعلنت السلطات، تعليق دخول المسافرين القادمين من 4 دول أفريقية هي «كينيا- تنزانيا- إثيوبيا- نيجيريا»، على جميع الرحلات الجوية على خلفية انتشار «كورونا»، اعتبارا من غد السبت، فيما قررت الحكومة المغربية، أمس الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 يناير المقبل، كما أوقفت الرحلات الاستثنائية، وغلق الحدود نهائيا في وجه المسافرين حتى نهاية العام الجاري 2021، تحسبا لانتشار «كورونا».

السلطات الأردنية تسجل 14 إصابة جديدة بـ «أوميكرون»

وفي الأردن، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، إن بلاده، سجلت 14 إصابة جديدة بـ«أوميكرون»، مضيفا أن الحكومة اتخذت إجراءات مشددة للتعامل مع الاحتفالات والتجمعات التي تتزامن مع بداية العام الجديد 2022.

وكانت السلطات الأردنية، سجلت في وقت سابق، 7 إصابات بالمتحور الجديد، تماثل اثنان من أصحابها للشفاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي إيطاليا، سجلت السلطات الصحية في البلاد، أمس الخميس، 170 حالة وفاة بـ«كورونا» و 44600 إصابة بـ الفيروس، وقال «المعهد الوطني للصحة»، في بيان، إن تقديراته الأولية تشير إلى أن 28% من كل الحالات الجديدة في البلاد ترجع لـ المتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضاف المعهد الإيطالي، أن الحالات ترتفع بسرعة، ومن المحتمل أن يصبح «أوميكرون» السلالة المهيمنة في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وشددت السلطات الإيطالية، قيودها لكبح الزيادة الكبيرة في إصابات كورونا، وحظرت جميع الاحتفالات العامة بالعام الجديد 2022، وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا، إن وضع الكمامة سيكون إلزاميا في المواصلات والأماكن العامة مثل المسارح ودور السينما والفعاليات الرياضية.

كما ستحظر السلطات الإيطالية، الحفلات والتجمعات بالأماكن المفتوحة حتى 31 يناير المقبل، كما ستغلق صالات وأندية الرقص، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي ألمانيا، سجلت السلطات الصحية، أمس الخميسِ، 425 حالة وفاة بـ«كورونا» و44927 إصابة بـ الفيروس، وقال «معهد روبرت كوخ الألماني»، في بيان، إن حصيلة الوفيات في البلاد، ارتفعت إلى 109749 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات بـ الفيروس إلى 6923636 حالة.

وسجلت ألمانيا، ارتفاعاً في عدد الإصابات بـ«أوميكرون» خلال الفترة الحالية، وقال «روبرت كوخ»، في تقرير أسبوعي، إنه بالرغم من أن النسبة الأغلب من الإصابات لا يزال سببها سلالة «دلتا» الهندية، فإن عدد حالات إصابات المؤكدة بـ المتحور الجديد ارتفع على نحو ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.

إصابة 441 حالة بـ«أوميكرون» في ألمانيا خلال ديسمبر

وأشار المعهد الألماني، إلى أنه خلال شهر ديسمبر الجاري ثبت إصابة 441 حالة بـ«أوميكرون»، وهناك 1438 حالة يشتبه في أن سببها المتحور الجديد، مشيرا إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابات بـ المتحور، ارتفع إلى 28 حالة، وحالة وفاة واحدة.

وفي فرنسا، سجلت السلطات الصحية، أمس الخميس، 179 حالة وفاة بـ الفيروس، و91608 إصابة بـ«كورونا»، في أكبر عدد إصابات يومية تسجله على الإطلاق منذ تفشي الفيروس في البلاد.

من جانبه، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، إن الأرقام ليست جيدة.

وفي اليونان، سجلت البلاد، أمس الخميس، 71 حالة وفاة و6667 إصابة جديدة بـ«كورونا»، ليرتفع إجمالي الوفيات بـ الفيروس إلى 20198 حالة،فيما وصلت الحصيلة الإجمالي لـ الإصابات في البلاد إلى 1056583 حالة.

من جانبه، أعلن وزير الصحة، ثانوس بليفريس، فرض تدابير إضافية لاحتواء انتشار «أوميكرون» في اليونان، ابتداءً من اليوم الجمعة حتى 2 يناير المقبل، موضحا في مؤتمر صحفي، انه نظراً لزيادة أعداد الحالات بـ المتحور الجديد خلال اليومين الماضيين فسيكون ارتداء الكمامة إلزامياً في جميع المناطق وفي جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة.

وأشار بليفريس، إلى أنه لن يجري تنظيم أي فعالية احتفالية قادمة سواء من قبل القطاع الخاص أو العام في أي منطقة من البلاد، مشيرا-حول المسافرين القادمين- إلى أن السلطات الصحية ستطلب منهم إعادة اجراء اختبار الكشف عن «كورونا» في اليومين الثاني والرابع بعد دخولهم اليونان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليونانية.

ارتفاع إجمالي وفيات المكسيك إلى 298508 حالة.. والإكوادور تفرض «اللقاح» على الأطفال والبالغين

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 149 وفاة جديدة بـ«كورونا» و3363 إصابة بـ الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 298508 حالة وفاة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الإصابات بـ«كورونا» إلى 3943764 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الإكوادور، باتت البلاد، أمس الخميس، أول دولة في العالم تفرض «لقاح كورونا» على الأطفال والبالغين على حد سواء، بعد وصول «أوميكرون»، وقالت وزارة الصحة في بيان، إن التلقيح ضد الفيروس الزامي.

وأشارت صحة الإكوادور، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إلى أن التطعيم الإلزامي سيطبق على الأشخاص من سن الخامسة فما فوق.