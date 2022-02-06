مبروك عطية يعطي نصائح للأزواج لحمايتهم بعد جريمة الزمالك

كثُرت حالات القتل بين الأزواج في الآونة الأخيرة، وآخرها حادثة الزمالك، إذ أطلق رجل النار على زوجته وشقيقته وبعدها قتل نفسه، الأمر الذي دفع الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر، إلى وضع توصيات للزوجين لمنع حدوث مثل تلك الجرائم بينهما، مؤكدًا أن الناس يفهمون كلمة «واضربوهن» التي وردت في القرآن الكريم بشكلٍ خطأ.

فترة تعارف بين الشاب والفتاة

وقال عبر بث مباشر له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنَّ من الضروري أن يكون هناك فترة تعارف بين الشاب والفتاة المتقدِّم لها، حتى يتعرفا على بعضهما البعض قبل الارتباط جيدًا، ومن ثمَّ التعرف عليه ثقافيًّا وهل هو مُتزن ولديه مبادئ، ودينيًّا خاصةً أنَّ الدين منهج حياة، فالشخص غير المتطفل متديِّن ومَن لا يأكل إلَّا بالمال الحلال متدين، وكذلك من صفاته أنه لا يدخل في أحاديث الغيبة والنميمة ومن يصلح ذات البين وبين المتخاصمين.

وأشار إلى أنَّ هناك أناسٌ أنعم الله عليهم التوفيق في الحوار ويتسمون بالهدوء وكلامهم مفيد، لافتًا إلى أنه هناك فرق في الحوار ما بين العرض والأمر، فعندما يعرض الشخص شيء على زوجته وترفضه، لا يجب أن يقول إنَّها خالفته.

نعمة التوفيق في الحوار

وأوضح أنّه من مميزات الزوجة، وفق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه «إذا أمرها زوجها أطاعته»، مستنكرًا ما يتوهمه كثير من الناس أنَّ نِعم الله سبحانه وتعالى متمثلة فقط في المال، رغم أن ذلك ليس صحيحًا، إذ إنَّه من نِعم الله المنسية هي نعمة التوفيق في الحوار.

وكان قد ربط تلك الأمور بحادثة الزمالك، الذي أطلق الزوج على زوجته وأخته الرصاص وبعد ذلك أطلق على نفسه الرصاص، لأنه قد بدأت الجريمة بمشادة كلامية بينهم.