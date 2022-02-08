13 طريقة لحماية حسابك على «تويتر» من الاختراق والتهديدات

يسمح تطبيق تويتر للمستخدمين بالتفاعل مع أي شخص في العالم، دون متابعته، حيث يُظهر التطبيق التغريدات الخاصة بعدد من الأشخاص حول العالم وأنت لم تتابعهم، وبسبب الانفتاح الكبير في التطبيق على تغريدات الأشخاص من جميع أنحاء العالم ومع وجود اختلافات فكرية وثقافية، أصبح التطبيق مكانًا مليئًا بالتحرش والإساءة للأشخاص الدين لم يتفق البعض مع أفكارهم.

وذكر موقع the Indian express، أن الاختلاف في الآراء يمكن أن يشمل أي شيء من التهديدات والبريد العشوائي إلى اختراق الحساب وما هو أسوأ، مشيرا إلى أن هناك بعض الميزات التي لم يعرفها البعض والتي يمكن أن تساعد على الشعور بالأمان أثناء المشاركة في المحادثة على خدمة المدونات الصغيرة.

طرق حمايتك من تهديدات المتابعين والاختراقات

1- المصادقة الثنائية (2FA)

تشير المصادقة الثنائية إلى إضافة طبقة أمان إضافية إلى حسابك، حيث عند تمكين هذه الميزة، سيُطلب منك توفير رمز أو مفتاح أمان إضافي، إلى جانب كلمة المرور الخاصة بك عند تسجيل الدخول، للتأكد من أنك وحدك من يمكنه الوصول إلى حسابك.

2- تفعيل حماية إعادة تعيين كلمة المرور

إذا قمت بتمكين حماية إعادة تعيين كلمة المرور، فسيطلب منك Twitter تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك إذا قررت في أي وقت إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك، استخدم كلمة مرور قوية لن تستخدمها في مواقع الويب الأخرى، وتأتي هذه الميزات في متناول اليد في حالة اختراق حسابك، فلن يتمكن المتسلل من قفل حسابك.

تحذيرات من كشف كلمات المرور والبريد الإلكتروني من رسائل مشبوهة

3- احذر من الرسائل المشبوهة

لن يطلب منك تويتر Twitter مطلقًا تسجيل الدخول إلى موقع ويب غير Twitter أو تقديم كلمة المرور الخاصة بك عبر البريد الإلكتروني أو رسالة خاصّة أو الرد أو تنزيل شيء ما، لذلك لا تقم مطلقًا بفتح مرفق أو تثبيت أي برنامج من بريد إلكتروني يزعم أنه من Twitter، الأهم من ذلك، لا تعطي اسم المستخدم وكلمة المرور لأطراف ثالثة، وتأكد دائمًا من أنك على الموقع الرسمي قبل إدخال معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك.

4- استخدام التغريدات المحمية

في محاولة لتقليل العبء على الأشخاص الذين يتعاملون مع تفاعلات غير مرحب بها، نشر تويتر التغريدات المحمية، حيث يمكنك اختيار حماية تغريداتك حتى يتمكن متابعيك فقط من عرضها والتفاعل معها.

5- مشاركة الموقع

يُمكّنك التطبيق من تضمين موقعك في التغريدات الفردية وملفك الشخصي، كممارسة للسلامة ، يجب أن تتجنب مشاركة المعلومات التي قد تحدد عنوان منزلك أو مكتبك، أو أين يذهب أطفالك إلى المدرسة.

6- قم بإيقاف تشغيل وضع العلامات على الصور

لتقليل مشاركة اسمك للجمهور، يمكنك تعطيل ميزة تسمح لأي شخص بوضع علامة عليك في صورة أو تقييد وضع العلامات من قبل من تتابعهم فقط، ويمكن العثور على هذا في الإعدادات والخصوصية.

7- إلغاء المتابعة

إذا لم تعد مهتمًا بالتغريدات من حساب معين، أو شعرت بالانزعاج منها، فيمكنك ببساطة إلغاء متابعتها.

8- إزالة المتابعين

إذا كنت لا تريد أن يتابعك حساب معين، فيمكنك ببساطة إزالتها من قائمة المتابعين دون حظرهم.

9- أوقف الرسائل المباشرة غير الضرورية

تسمح لك إعدادات الرسائل المباشرة (DMs) بتصفية الرسائل غير المرغوب فيها وتقييد الرسائل من الأشخاص الذين لا تتابعهم، وإذا تم إيقاف تشغيل الإعداد ، فلن تتلقى سوى الرسائل من الأشخاص الذين تتابعهم، كما يمكنك أيضًا تبديل عامل تصفية الجودة لاستبعاد الرسائل المباشرة ذات الجودة المنخفضة أو الرسائل غير المرغوب فيها.

10- إخفاء الردود

تتيح لك ميزات إخفاء الردود التحكم في من يمكنه الظهور في محادثاتك، إذا كنت تعتقد أن الرد غير مرغوب فيه وينتقص من المحادثة، فيمكنك النقر فوق الرد وإخفائه، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يتم حذف الردود بل يتم وضعها خلف نقرة إضافية، بينما يمكن للجميع رؤية التغريدة والمحادثة، بناءً على الإعداد الخاص بك، لن يتمكن الجميع من الرد.

11- كتم الحسابات

يتيح لك Twitter تقييد التغريدات من حسابات معينة دون إلغاء متابعتها أو حظرها عن طريق كتم هذه الحسابات، حيث لا يزال بإمكانك متابعة هذه الحسابات ولكنك لن ترى تغريداتها على جدولك الزمني، كما يمكنك أيضًا استخدام Advanced Mute لكتم صوت كلمات أو محادثات أو عبارات أو أسماء مستخدمين أو رموز تعبيرية أو علامات تصنيف معينة.

12- حظر الحسابات غير المرغوب فيها

يمكنك أيضًا اختيار تقييد حسابات معينة عن طريق حظرها، حيث لن تتمكن الحسابات التي حظرتها من الاتصال بك أو مشاهدة تغريداتك ومتابعتك.

13- الإبلاغ عن الحسابات غير المرغوب فيها

إذا كان الحساب يزعجك بمحتوى غير مرغوب، فيمكنك اختيار الإبلاغ عنه، حيث سيراقب فريق تطبيق تويتر الملفات الشخصية المبلغ عنها على أساس متكرر.