الزراعة في كل مصر.. أنشطة وجهود مديريات الزراعة و«البيطري» خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 27 من إصدار الزراعة في كل مصر بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال أسبوع.

ضبط 2 طن لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، خلال هذا الأسبوع، حملة مكبرة على محلات وأسواق اللحوم، أسفرت عن ضبط 2 طن و 94 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر، كما تم الانتهاء من تحصين 5 آلاف و279 رأسا ضد أمرض الجلد العقدي وجدري الأغنام و الطاعون، فضلا عن عقد 8 ندوات ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، إزالة 29 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 2 فدان، كما تم المرور على زراعات القمح للاطمئنان على الحالة العامة للمحصول، وعقد ندوة حقلية بحضور المزارعين للتوعية بأهم الأمراض التي تصيب القمح.

إزالة 8 تعديات على الأراضي الزراعية

وأزالت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، كما تم شن حملة على أسواق المبيدات، أسفرت عن ضبط 29 عبوة مختلفة الاحجام من المبيدات المحظورة وغير المسجلة بوزارة الزراعة، كما تم عقد اجتماع لأعضاء الحملة القومية للقمح، ضمن أعمال المتابعة للمحصول، و35 ندوة بجميع مراكز المحافظة، ناقشت عددا من الموضوعات على رأسها الاعداد لزراعة القمح، الري الحديث وتجميع الالبان.

17 حملة على أسواق اللحوم

وفي الشرقية، شنت مديرية الطب البيطري، 17 حملة على أسواق اللحوم، تم خلالها المرور على 202 مركز لبيع وتداول اللحوم، وضبط 856 كجم لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم ومصنعاتها ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 42 ألف جرعة ضد مرضي التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام، وأكثر من 5 آلاف جرعة ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتحصين أكثر من 3000 رأس ضد مرض التسمم الدموي، و100 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بالمزارع والمحاجر والحضانات والمنازل، كما تم أيضا تنظيم 49 ندوة إرشادية و 119 لقاءًا إرشاديًا، لتوعية المزارعين والمربين.

لجان لمنع التعدي على الأراضي الزراعية

وفي البحيرة، تم تشكيل لجان لمنع التعدي على الأراضي الزراعية تختص بتلقي البلاغات والشكاوى عن أي تعدٍ أو الشروع فيها واتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون وقوع التعدي في المهد، وأزالت زراعة النوبارية، عدد 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، بقرى البستان، كما واصلت حملاتها على محلات بيع وتداول الأسمدة والمبيدات، وتم تحرير 7 محاضر لمحلات دون ترخيص ومبيدات مجهولة المصدر وغير مسجلة.

تحصين 12 ألف و451 رأسًا ضد جدري الضأن والجلد العقدي

وخلال هذا الأسبوع أيضا، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة على محلات وأسواق اللحوم، أسفرت عن ضبط 139 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 12 ألف و451 رأسًا ضد جدري الضأن والجلد العقدي، و940 رأسًا ضد الحمى القلاعية، و503 رأسًا ضد حمى الوادي المتصدع، و161 رأسًا ضد مرض التسمم الدموي، كما تم عقد 7 ندوات إرشادية.

واستقبلت مديرية الزراعة بدمياط أصحاب مراكز تجميع الألبان بنطاق المحافظة، حيث تم عقد لقاء مفتوح، لمناقشة أهم الخدمات المقدمة في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية بعنوان (المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع وتصنيع الألبان)، كما أعلنت المديرية بدء العمل بوحدة تصنيع منتجات الألبان بالمديرية، وتم عقد اجتماع مع جهاز حماية الأراضي والإدارات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لحماية الأراضي والتصدي لأى حالة تعدٍ وإزالتها في المهد.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركزي «أبشواي، الفيوم»، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية حول أهم المشاكل التي تواجه النحالين، وعقد اجتماع مع مديري الإدارات الزراعية ومسئولي كارت الفلاح، لمتابعة كافة الاعمال، المرتبطة بهم، وعمليات توزيع الأسمدة، كما نظمت مديرية الطب البيطري 7 قوافل بيطرية علاجية وإرشادية مجانية خلال شهر فبراير الجاري.

وتابعت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، فاعليات الحملة القومية لمكافحة القوارض، حيث تم تشكيل لجنتين من إدارة القوارض، لمتابعة أعمال الحملة وتوزيع الطعوم السامة، كما واصلت المديرية متابعة إنشاءات مجمع الخدمات الزراعية بمركز ساحل سليم، ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

ووزعت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، عدد 270 رأس ماعز عشار علي المرأة السيناوية بمدينة الطور وذلك لتمكين المرأة اقتصادياً، كما تم المرور علي الزراعات الشتوية بمدينة الطور، وسحب عينات من 50 بئرا بمدينة الطور لقياس نسبة الاملاح بمياه الري، كما تم المرور علي الحقول الإرشادية لمحصول القمح، وتنفيذ حملة مكافحة حقلية بالقطاع الزراعي بنويبع، ونفذت الإدارة الزراعية برأس سدر حملة مرور دورية علي الزراعات الشتوية علي مدار الأسبوع لمتابعة أثر موجة الصقيع.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران حاليا 4 إصدارات رسمية، الجمعة من كل أسبوع حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.