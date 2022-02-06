الزراعة تبدأ تنفيذ حملة مكبرة لمكافحة القوارض والفئران لحماية محصول القمح

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن الوزارة بدأت تنفيذ حملة لمكافحة القوارض من الفئران والعرس لحماية محصول القمح والمحاصيل الشتوية من الفول والشعير، مؤكدا أنه تم التنبيه بضرورة الالتزام التام باتباع جميع التعليمات الفنية الموصى بها في هذا الشأن من نشر الطعوم في جميع المناطق المنزرعة بالقمح وتحزيم الحقول بها.

توفير الطعوم اللازمة وتوزيعها على المهندسين والفنيين بالحملة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه تم توجيه تكليفات إلى مديريات الزراعة بتوفير الطعوم اللازمة وتوزيعها على المهندسين والفنيين بالحملة القومية لمكافحة القوارض والتنسيق مع الجهات المعنية سواء مديريات الصحة والوحدات المحلية.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع ذلك تم تكليف المديريات أيضا بتنفيذ برامج إرشادية على مستوى القرى والمراكز والمحافظة، للتأكد من وضع الطعوم بطرق آمنة على الترع والمصارف والقنوات المائية، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ تلك الحملات ثلاث مرات في العام أهمها قبل حصاد المحصول الشتوي وكذلك الصيفي وعقب جمع المحصول الشتوي، إذ تنتشر القوارض بشكل كبير، مؤكدا أهمية الحفاظ على محصول القمح باعتباره المحصول الاستراتيجي الأهم.

الفئران والقوارض تتسبب في هدر وفاقد بمحصول القمح

من جانبه، قال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالوزارة، إن الحملة مستمرة في جميع المحافظات وتنتشر في القرى والنجوع وتنتهي منتصف مارس من كل عام، مؤكدا أن الفئران والقوارض خطر على المحاصيل الشتوية وتتسبب في هدر وفاقد في محصول القمح، كما تمثل خطورة على حدائق الفاكهة والخضروات وتتكاثر بشكل مستمر، ما يشكل خطورة على مخازن الغلال.

وشدد على أن محصول القمح بشكل محدد يحظى برعاية فائقة من كل قطاعات وزارة الزراعة، سواء في مكافحة القوارض أو التقصي من الإصابة بالأصداء، ومن بينها الصدأ الأصفر والأسود، وحتى الآن كل ما يتم رصده يؤكد أن القمح مبشر للغاية ولم يتعرض لأي إصابات.