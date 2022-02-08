رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، محمد تيسير جميل البارودي، شقيق الفنانة المعتزلة شمس البارودي، التي عبرت عن بالغ حزنها على وفاة شقيقها، داعية المولى أن يتغمده بواسع رحمته.

مكان وموعد جنازة شقيق شمس البارودي

قالت شمس البارودي في تصريح لـ«الوطن»، إن صلاة الجنازة على شقيقيها محمد البارودي، ستكون عقب صلاة الظهر، من مسجد أبو زهرة في مصر الجديدة.

وفاة شقيق شمس البارودي

كانت شمس البارودي، قد أعلنت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» وفاة أخيها الوحيد بين 6 شقيقات، ونسيب زوجها الفنان الكبير حسن يوسف، إذ كتبت: «البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، استرد الله وديعته توفى أخي محمد تيسير جميل البارودي».

وعكة صحية لـ محمد البارودي

وتعرض شقيق شمس البارودي، لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، إذ حرصت الفنانة المعتزلة، على تدوين عدد من المنشورات خلال الأيام الماضية، تطلب خلالها الدعاء بشفائه.

اعتزال زوجة حسن يوسف

واعتزلت شمس البارودي، الفن منذ سنوات طويلة، وقالت وقت اعتزالها: «يا حبيبي يا رسول الله»، موضحة أنها القرار جاء عندما كانت في العمرة، وشاهدت الرسول صلي الله عليه وسلم عند قبره كان ينظر إليها، ما جعلها ترتجف وتدخل في حالة من البكاء الشديد.

وردا الفنانة المعتزلة، في وقت سابق، عن إمكانية اتخاذها قرار بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها، قائلة: «إحساسي يدعوني لاتخاذ قرار كهذا، ولكني أحب أن أطمئن على تصرفي من حيث الشرع».