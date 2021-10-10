شمس البارودي غاضبة: عودتي للتمثيل شائعة.. ومن شتمني خصيمي يوم القيامة

أبدت الفنانة المعتزلة شمس البارودي دهشتها من الأنباء المتداولة حول عودتها للأضواء من جديد، في فيلم وثائقي عن قصة حياتها من إخراج نجلها عمر حسن يوسف.

وقالت «البارودي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها فوجئت بهذا الخبر المنتشر عبر المواقع، مضيفة أنها لا تفكر في العودة للتمثيل مجددا، مضيفة: «لو كنت عاوزة أرجع بعد اعتزالي كنت قبلت كل العروض المغرية وملايين الجنيهات التي عُرضت عليّ للمشاركة في أعمال فنية أو تقديم برامج تليفزيونية».

رد قاسٍ من شمس البارودي على من تطاولوا عليها

وأعربت شمس البارودي، عن استيائها الشديد من تعليقات عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومعايرتهم لها بتاريخها الفني، وقالت غاضبة: «البعض تطاول عليّ تحت غطاء الدين، وهؤلاء أقول لهم (يكب الناس علي وجوههم يوم القيامة حصاد ألسنتهم)، ولا أحد يعلم منكم طبيعة علاقة كل عبد بربه، فلا أحد وصي عليّ سوي الله، وللعلم فقد اعتزلت التمثيل وأنا في أوج شهرتي وشبابي، لكسب رضا المولى عز وجل».

وتابعت: «اتقوا الله في أنفسكم وفي خلقه، وكل من شتمني أو تطاول عليّ، خصيمي يوم القيامة، وأفوض أمري إلي الله، وحسبي الله ونعم الوكيل».

أسباب اعتزال شمس البارودي التمثيل

وكانت الفنانة شمس البارودي قد أعلنت اعتزالها التمثيل عام 1982، وذلك بعد عودتها من رحلة عمرة رفقة أسرتها، مشيرة إلى أنها حينما زارت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، شاهدت النبي عند قبره وكان ينظر إليها، وهنا بكت بحرقة وظلت تردد «يا حبيبي يا رسول الله»، بحسب وصفها، فأيقنت حينها أن كل شيء إلى زوال سواء المال أو الجمال أو الجاه، ولن يتبقى لها سوى قوة إيمانها، فقررت اعتزال التمثيل، رغم ارتباطها بتصوير فيلم آنذاك من إنتاج شركة زوجها الفنان حسن يوسف.