عمر حسن يوسف: «ابحث عن منتج لعمل وثائقي يجمع شمس البارودي وحسن يوسف»

كشف عمر حسن يوسف عن عمل جديد يجمع والديه الفنانة المعتزلة شمس البارودي والفنان حسن يوسف، موضحا أن العمل سيأخذ إطار الأعمال الوثائقية ولكن لم يتم تحديد الشكل النهائي له حتى الآن، «فكرة العمل ستكون عن قصة حياتهم في إطار تسجيلي ولكن لم يتم تحديد إن كان في شكل فيلم أو مسلسل أو برنامج، وسيتم الوقوف على تلك التفاصيل بعد التعاقد مع شركة أو إحدى المنصات الإلكترونية».

وتابع عمر حسن يوسف في لقاء مع برنامج «ET بالعربي»، قائلا: «الفكرة كانت عندي باعتباري ابنهم، عارف قصصهم وتاريخهم، وعاصرت فترة مهمة في حياتهم وفي حياة والدي كفنان، وشايف إنها حاجة حلوة تتقدم».

عمر حسن يوسف: الهجوم علي «تافه» ولا يعني لي شيء

وأضاف نجل الفنان حسن يوسف، أنه تعرض لهجوم وانتقادات ومزايدات عديدة بسبب تلك الفكرة، «ناس كتير شتمتني وشتمت والدتي نفسها، ولكنها حاجات تافهة بالنسبة لي ولا تعني لي أي شيء إطلاقا».

وكشف «عمر» أن العمل الوثائقي سوف يتطرق إلى عدد من الأحداث والكواليس في حياة النجمين لا يعرفها الجمهور، «في أحداث كتير من حجاب شمس البارودي وغيرها من الأحداث، أنا عايز أعمل عمل تسجيلي لأن في حاجات كتير في الدرج الناس مش عارفاها».

وعن موعد ظهور العمل الوثائقي للنور، قال عمر حسن يوسف، إن الفكرة لديه منذ 6 سنوات ولكنه يفضل العمل عليها بتأني: «تكلمت مع ناس كتير في المشروع، أنا في حاجة إلى كاتب جيد بالإضافة إلى منتج شاطر يستطيع تسويق المشروع».

شمس البارودي تعود في عمل وثائقي بعد 40 عاما من الاعتزال

يذكر أن الفنانة شمس البارودي أعلنت اعتزالها في عام 1982 بعد رحلة لأداء مناسك العمرة، وابتعدت منذ ذلك الوقت عن التمثيل لمدة جاوزت الـ40 عاما، وكان اعتزالها في ذلك الوقت مفاجأة حيث كانت في أوج شهرتها الفنية.