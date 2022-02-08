رئيس «المناطق الحرة» يبحث مع سفير بلجيكا زيادة فرص الاستثمار في مصر

استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السيد فرانسوا كورنيه سفير بلجيكا في مصر، لبحث فرص جذب الاستثمارات البلجيكية إلى مصر، وتعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الأولوية والتي تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والإنشاءات، ومواد البناء.

دعم التعاون الاستثماري وفرص تعزيزه بين البلدين

وأكد عبدالوهاب حرص الهيئة العامة للاستثمار على دعم التعاون الاستثماري وفرص تعزيزه بين البلدين الصديقين بحيث يتناسب حجم الاستثمارات البلجيكية مع عمق العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أنه تم التباحث حول فرص مشاركة الشركات البلجيكية في مشروعات تخدم زيادة فرص التصدير إلى إفريقيا.

وناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون المؤسسي مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بهدف متابعة وتسهيل تنفيذ الاستثمارات والمشروعات القائمة والجديدة بالدولتين، وحل تحديات المستثمرين ووضع الوسائل والآليات اللازمة؛ لتشجيع وزيادة الاستثمار في البلدين، من خلال تكثيف اللقاءات الثنائية مع الشركات البلجيكية المهتمة بالاستثمار في مصر.

تفعيل التعاون الاقتصادي مع مصر وزيادة تواجد الشركات

وأكد السفير البلجيكي في القاهرة حرص حكومته على تفعيل التعاون الاقتصادي مع مصر وزيادة تواجد الشركات البلجيكية بها في مشروعات تعود بالفائدة على الجانبين، مثمناً في السياق ذاته الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر مؤخراً والنتائج الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري.

وفازت مصر ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمنصب نائب رئيس شبكة «أنيما» للاستثمار للفترة 2022-2024، وجاء إعلان حصول الهيئة على هذا المنصب خلال الانتخابات التي نظمتها الجمعية العمومية لشبكة «أنيما» افتراضياً.

كان رئيس الهيئة، أشار إلى مساهمة الهيئة في تعزيز دور وكالات ترويج الاستثمار من خلال المشاركة في برامج التعاون المشتركة التي تركز على الاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على أعضاء الشبكة في مجال جذب الاستثمارات.