تفاصيل البرنامج البحثي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة

قال الدكتور حسام عبد العال رئيس البرنامج البحثي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، إن هذا البرنامج يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعض الوزارات المعنية بالتنمية الشاملة في سيناء، مثل وزارة الزراعة استصلاح الأراضي، موضحا: «على مدار 7 سنوات تم تنفيذ شعار تنمية سيناء على أرض الواقع».

تشكيل فرق عمل منذ 5 شهور

ذكر «عبد العال»، في مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «نعمل على أن يتم تنفيذ البرنامج بمشاركة الفئات المستهدفة، والبرنامج التنموي الناجح هو الذي يُبنى على أساس احتياجات الناس الفعلية، وبناء عليه تم تشكيل فرق عمل منذ 5 شهور للنزول إلى أرض الواقع في محافظة شمال سيناء خاصة منطقة الوسط بمركز ومدينة الحسنة لدراسة وكشف الوضع الراهن لاحتياجات المواطنين في مجال التنمية الزراعية».

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تحسين الظروف الحياتية للأهالي

أوضح رئيس البرنامج البحثي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، أن الخطة التنفيذية للبرنامج ستكون على مرحلتين، الأولى في وسط سيناء بمركز ومدينة الحسنة والثانية سيتم تنفيذها في محافظة جنوب سيناء، مشيرًا إلى أن الهدف العام لهذا البرنامج هو تحسين الظروف الحياتية للأهالي في وسط سيناء من خلال بعض الأهداف الفرعية وتوسيع نطاق الافادة المجتمعية من أنشطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز بحوث الصحراء وإقامة وتنمية بعض المشروعات الصغيرة التي تدر دخلا على فئات المجتمع المحلي.

وأشار بعض الأنشطة التنموية التي قدمها البرنامج في الفترة الماضية، مؤكدا أنها مجرد بداية، وسيتم تنفيذ مراحل أخرى في الفترات الزمنية اللاحقة، موضحا «كان هناك بعض المشكلات في منطقة الوسط، وكانت هناك مساحات واسعة من أقدم أشجار الزيتون في مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء مصابة ببعض الآفات ما أدى إلى تقليل الإنتاج مثل الحشرات القشرية وتم دعم وتوفير مواتير رش من المبيدات ومواد الرش في هذه المزارع».

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التوسع في زراعة الزيتون

ذكر عبد العال: «توسعنا في زراعة الزيتون وتم توفير حوالي 5 آلاف شتلة زيتون من أجود الأنواع، وتبلغ مساحة الأراضي المضافة الجديدة نحو 30 فدانا كمرحلة أولى وتم مد المزارعين في محافظة شمال سيناء بالنباتات العطرية».

وأكد على أنه تم تنفيذ نحو 6 حقول إرشادية في منطقة أم شيحان بوسط سيناء بالنباتات الطبية والعطرية للمزارعين، كما تم دعم المرأة المعيلة لتحسين مستواها الاجتماعي، لافتا إلى دعم صغار المربين لتربية الماعز من أجل تنمية الثروات الحيوانية، إذ تم توفير عدد من رؤوس الماعز ذات السلالات المناسبة لظروف المنطقة والعمل على تحسين السلالات وراثيا.