وزير الزراعة: سيناء تجني ثمار الأمن والاستقرار بإقامة مشروعات عملاقة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتواجد دائما مع أهالي سيناء، من أجل دفع جهود التنمية المستدامة والاحتوائية في هذا الجزء العزيز والغالي علينا جميعا، مشيراً إلى أن تواجدنا في سيناء يؤكد للمجتمع أنها تنعم بالامن والاستقرار.

وأضاف أن جهود التنمية في سيناء لم تتوقف بالتوازي مع جهود مكافحة الإرهاب، وهناك مشروعات عظيمة في مجال التوسع الأفقي يجري تنفيذها الآن، في شمال ووسط سيناء، وكذلك المحطات العملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها والاستفادة منها في الزراعة.

الدولة تنفق المليارات لنشر التنمية في سيناء

وأشار إلى أن الدولة تنفق المليارات لنشر التنمية في سيناء، بوابة مصر الشرقية وأمنها الاستراتيجي، وكل الأجهزة تعمل على تعمير وتنمية سيناء.

ووجه وزير الزراعة، الشكر لرجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية، الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة للوطن، كما وجه الشكر لأهالي ومشايخ القبائل في سيناء لدعمهم للدولة المصرية.

توزيع مشروعات زراعية على أهالي منطقة الحسنة

جاءت تصريحات وزير الزراعة، على هامش قيامه واللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بتوزيع بعض المشروعات الزراعية على أهالي منطقة الحسنة في شمال سيناء، من خلال برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية المستدامة الذي تنفذه وزارة الزراعة ممثلة في مركز بحوث الصحراء.