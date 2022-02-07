الموافقة على 2750 حالة تصالح في مخالفات البناء بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدولة وجهت بضرورة الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، موضحا أن المحافظة شكلت لجان للتصالح في كل مدينة، لاستقبال الأوراق وفحصها.

وأشار المحافظ في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الطلبات التي تقدم بها المواطنين، من أجل التصالح، بلغت نحو 8 آلاف حالة على مستوى المحافظة، مؤكدا أن كل الملفات التي تكتمل يجري اتخاذ قرار الموافقة عليها بعد دفع الرسوم.

الموافقة على 2750 طلب تصالح

وأوضح المحافظ، أن إجمالي طلبات التصالح التي جرى الموافقة عليها منذ بدء القانون حتى الآن، 2750 ملفا، إذ يحصل المواطن على نموذج 10، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة، طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة.

350 طلب تصالح في الطور

وأضاف أنه صدق على 142 حالة تصالح في شرم الشيخ حتي الآن لأهالي مدينة شرم الشيخ، مشددا على ضرورة سرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن، وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

وكشف «فودة»، عن الموافقة على عدد 33 قرارا لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء «نموذج 10»، ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 135 حالة، مناشدا المواطنين، بضرورة استكمال ملفات التصالح حتى يستطيع المواطن توصيل المرافق والخدمات للمنزل، واستكمال أعمال البناء.