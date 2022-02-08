شمس البارودي وحسن يوسف يغيبان عن جنازة شقيقها

أقيمت، منذ قليل، جنازة محمد تيسير البارودي شقيق الفنانة شمس البارودي، من مسجد أبو زهرة بمنطقة مصر الجديدة، بعد صلاة الظهر وتم نقله ليدفن في مقابر العائلة.

جنازة شقيق الفنانة شمس البارودي

وشهدت الجنازة غياب الفنانين الكبيرين شمس البارودي وزوجها حسن يوسف، فضلًا عن غياب نجوم الفن.

وفاة شقيق شمس البارودي

وكانت الفنانة شمس البارودي أعلنت من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة أخيها، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث كتبت: «البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، استرد الله وديعته توفى أخي محمد تيسير جميل البارودي».

محمد البارودي يتعرض لوعكة صحية

يذكر أن شقيق شمس البارودي، تعرض خلال الأيام الماضية لوعكة صحية، إذ حرصت الفنانة المعتزلة، على تدوين عدد من المنشورات خلال الأيام الماضية، تطلب خلالها الدعاء بشفائه.