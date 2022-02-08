«الرعاية الصحية» توضح أسباب تأخر الإنجاب عند الزوجين: التدخين أبرزها

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان عبر موقها الرسمي عن العديد من المشاكل التي تواجه المتزوجين في السنوات الأولى من الزواج بسبب عدم الإنجاب، والأمر الذي يترتب عليه حدوث تأخر الحمل الأمر الذي يعرضهم للشعور بالقلق الدائم والخوف والبحث عن الأسباب الرئيسية لذلك.

أسباب تأخر الإنجاب عند الزوج

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنَّ هناك العديد من أسباب تأخر الإنجاب عند المتزوجين في السنوات الأولى حيث تنقسم المشاكل عند الزوج ومشاكل أخرى عند الزوجة، أما المشاكل التي تتعلق بالزوج مثل «التدخين وشرب الكحوليات» إذ يؤثر التدخين على جودة الحيوانات المنوية وحركتها وقدرتها على إخصاب البويضة.

وأضافت هيئة الرعاية الصحية على موقعها الرسمي، أنَّه من ضمن مشاكل عدم الإنجاب في السنوات الأولى عند الزوج «الأمراض العضوية» مثل دوالي الخصيتين إذ تؤثر هذه الأمراض على عملية الإنجاب وتكون سببًا في عدم الإنجاب لدى الأزواج والتي تتواجد عند الزوج.

أسباب عدم الحمل لدى السيدات

أشارت الرعاية الصحية إلى مشاكل عدم الحمل عند الزوجات في السنوات الأولى من الحمل وتتمثل هذه المشاكل عند السيدات في «عدم انتظام الدورة الشهرية، وتكيسات المبيض، ومشكلات بالرحم سواء عيوب خلقية أو أورام ليفية، والالتهابات سواء الالتهابات المهبلية والتهابات الحوض المزمنة أو التهابات قناة فالوب».

ونوهت الرعاية الصحية إلى أنَّ تأخر الحمل في السنوات الأولى من الزواج يستوجب على الزوجين الذهاب إلى الطبيب المختص وتحديد الأسباب وعلاجها علي الفور.

خدمات الرعاية الصحية

وحددت الرعاية الصحية وسيلة اتصال بالخط الساخن «15344» للأزواج الذين تأخر لديهم حدوث حمل في السنوات الأولى من الزواج، إذ يمكن الاستفادة من خدمات العيادات المخصصة بتأخر الإنجاب بمستشفيات التابعة للرعاية الصحية، وذلك من خلال جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لمحل الإقامة.