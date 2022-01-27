الرعاية الصحية تبحث التعاون في المستشفيات والعيادات الافتراضية والتطبيب عن بعد

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن بحث سبل التعاون مع كبرى الشركات المتخصصة والرائدة بمجال المستشفيات والعيادات الإفتراضية والتطبيب عن بُعد، وذلك خلال مشاركة الوفد الرسمي للهيئة بمعرض ومؤتمر الصحة العربي آراب هيلث 2022، والمنعقد بمركز دبي التجاري العالمي، في الفترة الممتدة من 23 - 27 يناير الجاري.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن آراب هيلث يشارك به كبرى الشركات العارضة لأحدث الإبتكارات والتقنيات ومنتجات الأجهزة الطبية وآخر التطورات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية عالميًا، مضيفًا آن آراب هيلث أكبر ملتقى من نوعه لصناع القرار وكبار المسئولين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية والتجارة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه سيتم إنشاء أنظمة متكاملة للتطبيب عن بُعد بكبرى المستشفيات والمجمعات الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بداية من محافظات المرحلة الأولى لتكون نواة بعد ذلك لجميع المحافظات التي ستمتد إليها المنظومة الجديدة خلال الأعوام القادمة.

وأضاف، أن العيادات والمستشفيات الافتراضية Virtual Hospitals والتطبيب عن بُعد، هي أحدث التقنيات المتطورة في العالم بمجال الصحة الإلكترونية، مؤكدًا أهميتها الكبرى في الوقت الحالي ومستقبليًا خاصة بعد جائحة فيروس كورونا وما فرضته من تغييرات عديدة على شكل وطريقة تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى لتكون أكثر فاعلية وأمانًا.

وتابع: أن بعد جائحة كورونا دفعت قادة الصحة والنظم الصحية في العالم للاعتماد على حلول الخدمات الصحية عن بُعد بما في ذلك الرعاية الافتراضية ومراقبة ومتابعة المرضى عن بُعد، وتحليلات البيانات وقدرات مشاركة السجلات الطبية لرعاية المرضى، لتوفير وسائل علمية وناجحة وآمنة لاستمرارية تقديم رعاية صحية آمنة عالمية الجودة للمرضى في أي وقت ومكان.

واستكمل، أن هذه المباحثات للتعاون وبناء الشراكات مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية تستهدف استكمال جهود رقمنة الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية واستدامة تقديم خدمات ورعاية صحية شاملة ومبتكرة مطابقة للمعايير العالمية، وفي ضوء تنفيذ توجهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع كافة الشركاء الناجحين ورواد الأعمال والمؤسسات ذات الصلة بمجالات التكنولوجيا الصحية والحلول الرقمية والشركات الرائدة في هذا المجال ذات المكانة الدولية المتميزة، للاستفادة من خبراتهم في توظيف التكنولوجيا للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر وتعزيز مكانتها عالميًا.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، نجاح التجربة المصرية الرائدة في توفير التغطية الصحية الشاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بجودة عالمية، لافتًا إلى جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين ولكافة المتعاملين بأعلى معايير الأمان والسلامة والجودة العالمية، متابعًا: إن تعزيز الإمكانات المادية والبشرية للهيئة بالتكنولوجيا الحديثة وممارسات الصحة الرقمية وراء نجاح نظامنا الصحي في توفير الرعاية الصحية الشاملة للمتعاملين وبجودة عالمية. تجدر الإشارة، إلى أن آراب هيلث، ينعقد هذا العام تحت شعار "بالأعمال نتحد وندفع الصناعة نحو الأمام"، وهو الأول من نوعه في المنطقة العربية، يحضره بانتظام صناع القرار في قطاع الرعاية الصحية، ويجذب سنويًا آلاف الزوار من دول المنطقة العربية والأوروبية والأفريقية والآسيوية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، ويشتهر بعرض أحدث التجهيزات والابتكارات التقنية في عالم الرعاية الصحية، وتقديم أعلى برامج التعليم الطبي المستمر للتوصل إلى أفضل الممارسات الدولية، وكذلك عرض أبرز التطورات المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والأدوية وتحسين نتائج المرضى والممارسات الطبية في منطقة الشرق الأوسط.