الرعاية الصحية في أسبوع: نجاح 8 جراحات و5 منشآت تجتاز المعايير الدولية

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، دوريتها الإخبارية الأسبوعية، «رعاية نيوز»، والتي تعبر عن أنشطة الهيئة وفعالياتها على المستويين الدولي والمحلي، وكذلك إنجازات إداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وأشارت الهيئة إلى افتتاح المؤتمر السنوي للشراكة الإفريقية وسبل تنمية السياحة العلاجية بالأقصر بحضور 25 سفيرا إفريقيا، وذلك بالتعاون بين «هيئة الرعاية الصحية والشراكة من أجل التنمية»، وتأكيد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، على نقل التجارب الصحية الناجحة للأشقاء الأفارقة تنفيذا لتوصيات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن «نرعاك في مصر» أقوى برنامج لتقديم خدمات السياحة العلاجية للأجانب.

تكريم 25 سفيرا إفريقيا

لفتت هيئة الرعاية الصحية، إلى تكريمها و«الشراكة من أجل التنمية» برئاسة السفير محمد خليل، 25 سفيرا إفريقيًا على هامش مؤتمر تنمية السياحة العلاجية، معلنان أبرز توصيات المؤتمر، ومنها تولي هيئة الرعاية الصحية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية تنشيط الدبلوماسية الطبية، بالإضافة إلى إيفاد البعثات التدريبية والتعليمية في المجالات الصحية المختلفة، وإيفاد القوافل الطبية في مختلف التخصصات الطبية.

ونوهت إلى افتتاح رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المسح الصحي لبرنامج «رحلة حامل» للكشف عن عيوب الأجنة بمستشفى إيزيس بالأقصر، مؤكدا دعم برامج الرعاية الصحية للسيدات الحوامل بافتتاح أول عيادة لطب الجنين بالمستشفى.

وشاركت الهيئة، في معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي «آراب هيلث 2022»، وصرح «السبكي» بأن المشاركة تؤكد ميلاد عملاق جديد في الرعاية الصحية خلال السنوات القليلة المقبلة، لافتا إلى تفقد وفد هيئة الرعاية الصحية لأجنحة الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الطبية والذكاء الاصطناعي بالمعرض.

إجراء 8 عمليات جراحية بالأقصر

أشارت «الرعاية الصحية» إلى تفقد وفد من «الجايكا» لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وأشادوا خلال الزيارة بجودة الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، وانتهاء فعاليات المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي «الطريق نحو التغيير» بالأقصر، لافتة إلى نجاح 5 منشآت صحية بمحافظة الأقصر في اجتياز معايير التسجيل القومية المعترف بها دوليا.

وأعلنت نجاح إجراء 8 عمليات جراحة لتغيير مفاصل صناعية متنوعة خلال يوم واحد بمستشفى حورس التخصصي بمدينة أرمنت بالأقصر، واستكمال فعاليات مبادرة «بيك هنقدر» التي أطلقتها إدارة رضاء المنتفعين بالأقصر للفحص الطبي الشامل للفئات غير القادرة، وتسجيل المواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، لافتة إلى استمرار فعاليات حملة «اعرف أكتر» التوعوية بمنظومة التأمين الصحي الشامل على الصفحة الرسمية لهيئة الرعاية الصحية على «فيسبوك».

وأشارت إلى أبرز حزم الخدمات التي تم تقديمها بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، منها إصلاح العيوب الخلقية المعقدة لقلب طفلتين بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، وجراحة تجميلية ناجحة لطفل وإعادة تشكيل محجر العين له بمجمع الإسماعيلية الطبي، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، معلنة عن خروج التوأم الثاني «زين العابدين» بعد 48 يوما من الرعاية الكاملة والجهد المستمر لفريق حضانات مستشفى النساء والولادة التخصصي ببورسعيد.