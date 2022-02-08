في ذكرى ميلادها.. القصة الكاملة لاعتزال الفنانة شادية على يد «الشعراوي»

تحل ذكرى ميلاد الفنانة شادية، اليوم 8 فبراير، ويبحث البعض عن قصة اعتزالها الفن وإعلان اعتزالها على يد إمام الدعاة، الشيخ محمد متولي الشعراوي، وهو ما أكده محمد الساعاتي، مؤلف الموسوعة الكاملة لحياة إمام الدعاة، مؤكدا أنّ بداية العلاقة بين «الشعراوي» وشادية، كانت بسبب الفنان عماد حمدي، عندما اعتزل الفن بسبب ما نُشر حينذاك في الصحف بعنوان «أهل الفن كلهم في النار»، وقال في أحد حواراته الصحفية إنه لا يثق في أحد من الدعاة إلَّا في الشيخ الشعراوي وعندما قرأ «الشعراوي»، ذلك، ذهب إلى منزل عماد حمدي وتحدث معه وأعاده للفن.

زيارة الفنانة شادية لمنزل الشيخ الشعراوي

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ الفنانة شادية عندما علمت بالأمر قصدت الشيخ الشعراوي وهي في حالة خجل من نفسها، وظلَّت تبحث عن غطاء للرأس حتى تجلس معه، مشيرًا إلى أنه كان يُعاملها معاملة فيها أبوة ولم يشعرها أنها مذنبة، وقال لها إن باب التوبة مفتوح واسترشد بالآية القرآنية: «وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ» (طه: 82)، ولذلك أنشدت آخر أغنية لها «خد بإيدي» والمقصود بها الدعاء لله وكانت سبب لقائها مع الشعراوي.

ولفت إلى أنَّها ظلَّت تتردَّد على إمام الدعاة، وبعد ذلك عُرِض على الفنانة أن تقف على خشبة المسرح مقابل الحصول على مليونيّ جنيه، لكنها فضَّلت أن تكون في رحاب الله أفضل من كنوز الدنيا بعدما كتب الله لها الهداية على يد الشيخ الشعراوي، بالإضافة إلى أن بعض القنوات حاولت تكريمها ومنحها أعلى الأوسمة لكنها رفضت.

لقاء الفنانين للشعراوي في منزله

وأوضح أن جميع الفنانين كانوا يقصدون الشيخ الشعراوي في أي مكان يوجد فيه، وكانوا يلتقونه في رحلات الحج والعمرة واعتاد على استقبالهم في كل مكان يذهب إليه، سواء كان في منزله بمنطقة الهرم أو محل إقامته في منطقة الحسين أو السيدة نفيسة أو في رحاب الحرمين الشريفين، لأن الشيخ كان رئيسًا للبعثة الأزهرية في السعودية.