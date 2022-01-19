محمد عز: «اتعلمت من الشيخ الشعراوي أكسر نفسي»

قال الفنان محمد عز، اليوم، إنه تعلم من سيرة الشيخ محمد متولي الشعراوي أن «يكسر نفسه»، موضحًا أنه كان دائمًا يسمع عنه أنه «بيكسر نفسه شوية عشان إحنا بشر في الآخر وممكن نتغر»، لافتًا إلى أنه عند العمل في مسلسل «الأب الروحي» كان يعيش «فترة جوع وقحط» لأنها كانت في بداياته وترك مصدر رزقه وعمله من أجل التمثيل، مشيرًا إلى أنه انضم إلى فريق عمل المسلسل عن طريق «أوديشن» مثل آلاف المتقدمين للعمل.

الذهاب إلى التصوير في «تاكسي»

وأضاف «عز»، في لقاء مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، تقديم الإعلاميات منى عبدالغني، وهبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، أنه كان يذهب إلى موقع التصوير عن طريق المواصلات، وفي بعض الأحيان كان يذهب مع أحد أصدقائه وهو سائق تاكسي، متابعًا: «منذ أيام قليلة كنت ماشي قريب من نفس المكان بالعربية بتاعتي، ووقفت وقعدت أحمد ربنا على النعمة اللي أكرمني بها».

كنت بغني في الأفراح وأنا عندي 10 سنين

وكشف أن اسمه الحقيقي هو «محمد عبدالمعز محمد محمد»، وأُطلق عليه «محمد عز»، عندما بدأ يغني بالأفراح في العاشرة من عمره، مشيرا إلى أنه بدأ التمثيل في الثامنة من عمره.

«الراجل هو اللي بيحب الدلع»

وتأثر الفنان محمد عز عندما عُرضت صورته مع والدته، وقال إنه يتمنى لها الشفاء لأنها مريضة، متابعا: «ست عظيمة من الستات بتوع زمان»، لافتًا إلى أن والده كان «بيدلع» شقيقاته، مستطردا: «اتوفى على إيدي وآخر كلمة قالهالي عمري ما أنساها في حياتي، وهي إيدك في بق أمك، ومن وقتها وأنا عايش تحت رجليها».

وأوضح: «المعروف بين الناس إن الستات هم اللي بيحبوا الدلع أكثر، ولكن الحقيقة أن الرجل هو اللي بيحب الدلع؛ لأن الستات هي اللي بتعرف تدلع فعلًا مش الراجل».