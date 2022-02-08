قضية فتاة المول تصل إلى محطتها الأخيرة: المتهمون بكامل قواهم العقلية

كشفت الجلسة الثالثة، من محاكمة المتهمين في قضية فتاة المول نجلاء نعمة الله، التي قتلت غدرا على يد صديقتها، عن سلامة قواهم العقلية، وذلك بعد ورود تقارير الطب النفسي إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي تبعها محاولة أخيرة من محامي المتهمين بطلب إحضار اللجنة الثلاثية الطبية المتخصصة في إصدار تقرير الطب النفسي؛ لمناقشتهم، ما تبعه تأجيل القضية إلى جلسة 10 فبراير الجاري.

محامي فتاة المول: الخميس قد تكون جلسة النطق بالحكم

وأكد هشام إبراهيم، محامي المجني عليها في قضية فتاة المول، أن المحكمة أعطت فرصة لكل طلبات محامي المتهمين حتى لا يتثنى لهم فرصة في النقض، مشيرًا إلى أن جميع حيل الدفاع لن تأتي بنتيجة حيث وجود أدلة ثابتة على المتهمين تفيد بارتكابهم الواقعة.

وأضاف محامي المجني عليها، أنه بنسبة كبيرة ستكون جلسة الخميس المقبل هي جلسة النطق بالحكم، لافتًا إلى أن المحكمة أكدت أن طلب إحضار اللجنة الثلاثية الطبية المتخصصة في إصدار تقرير الطب النفسى، يعد الطلب الأخير للمحامين.

قضية فتاة المول: صديقتها وراء قتلها

تعود الواقعة التي شهدتها مدينة كفر الدوار بالبحيرة، منذ عدة أشهر حين أقدم 3 أشخاص، بقتل سكرتيرة طبيب تدعى نجلاء نعمة الله، أثناء عملها بعيادة لحجز مواعيد المرضى.

وبالعمل على كشف غموض وملابسات الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة والاستماع لشهادة الشهود وإجراء التحريات المكثفة، أمكن التوصل إلى الجناة.

وتبين من التحقيقات أن صديقة المجني عليها واثنين من أقارب المتهمة الأولى، هم وراء الواقعة بعد اعترافهم بتفاصيل جريمتهم، مشيرة إلى استيلاء المتهمين على مبلغ مالي والحلى الخاصة بالمجني عليها، «خاتم وسلسلة ذهب».

تفاصيل تحقيقات قضية فتاة المول

وأوضحت التحقيقات، أن جريمة القتل اقترنت بجرائم أخرى، من بينها سرقة مشغولات ذهبية، وهاتف محمول ومبلغ مالي، خاص بالضحية، موضحة أن المتهمين شرعوا في إخفاء معالم جريمتهم، عندما سكبوا المشروب «العصير الممزوج بالسم والأقراص المنومة» وغسلوا الكوب بالماء، وأتلفوا أسلاك آلة المراقبة المثبتة بالعيادة، وحطموها؛ ظنا منهم أنها لم تسجل جريمتهم وفرا هاربين من مسرح الجريمة المروعة.

وكان أهالي قرية فتاة مول كفر الدوار، ارتدوا الملابس السوداء، وعيونهم باكية، ورافعين صورة ابنتهم قبل بدء جلسة محاكمة المتهمين بقتل فتاة مول كفر الدوار بسبب «الغيرة»، والتي لم يتعد عمرها 25 عامًا، أمس، أمام مقر محكمة جنايات الإسكندرية.

وتعالت صرخات والدة الفتاة، أمام محكمة جنايات الإسكندرية وسط إنهيار شديد، قائلة: «عايزة حق بنتي، ادعولي الله يخليكم»، مؤكدة أنها تنتظر محاكمة صديقاتها والمتهمين بقتل ابنتها، مطالبة بالقصاص منهم.