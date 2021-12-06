والدة فتاة المول تنهار من البكاء بعد تأجيل المحاكمة: هزغرد لما يتعدموا

بدموع غزيرة استقبلت والدة فتاة المول خبر قرار محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل ابنتها نجلاء نعمة الله بدوي، المشهورة إعلاميًا بـ«شهيدة الغدر»، بكفر الدوار، وذلك إلى جلسة 7 فبراير المقبل لعرض المتهمة الأولى والمتهم الثاني على الطب النفسي.

والدة فتاة المول: «كان نفسي أرجع مجبورة الخاطر»

وقالت والدة فتاة المول في بث مباشر لـ«الوطن»، منذ قليل، إنها كانت تأمل أن تسمع حكم الإعدام على المتهمين في جلسة اليوم: «كان نفسي أرجع مجبورة الخاطر»، مؤكدة أنها بمجرد أن تسمع خبر إعدامهم ستقوم بالزغاريد بدلا من الدموع التي تمسكها منذ الواقعة.

والدة شهيدة الغدر: بنتي كانت معتبرة المتهمة أختها

وأوضحت والدة شهيدة الغدر، أنها لم تتوقع ذلك من صديقتها أبدا حيث كانت معتادة المجيء إلى منزلهم والجلوس معهم: «كانت معتبراها أختها تقوم تخونها وتموتها بالطريقة دي».

والدة فتاة المول تنهار من البكاء خلال مشاهدة فيديوهات الجريمة

ودخلت والدة فتاة المول في نوبة من البكاء، بمجرد رؤيتها مشاهد من مقاطع فيديو كاميرات المراقبة لوقت ارتكاب المتهمين جريمتهم وقتل ابنتها، حيث كانت المرة الأولى التي ترى فيها تلك الفيديوهات وأدخلتها في حالة هيسترية، مطالبة جهات التحقيق بالقصاص من قاتلي ابنتها وعودة حقها.

قصة فتاة المول

وتعود واقعة فتاة المول إلى ارتباط المتهمة بعلاقة صداقة بالمجني عليها منذ أربع سنوات تخللها مُشاركتُهما العملَ بالعيادة، ثم على أثر خلافات بينهما، لتميز المجني عليها عن المتهمة في العمل، وسوء وتدهور علاقتهما، نَوت المتهمة الانتقام منها بقتلها، فأوهمت أحد المتهميْنِ في يونيو الماضي بسرقة المجني عليها مصوغاتٍ ذهبية ومبالغَ مالية منها واتفقت معه لذلك على قتلها، وأمدته بصورتها ليتعرف عليها وبعنوان محل عملها ومواعيد غُدوِّها ورَواحِها منه، فراقبها المذكور وعَايَنَ العيادة التي تعمل فيها للتأكد من هُويتها وما أُمِدَّ به من معلومات، حسب بيان صادر عن النيابة العامة.

ثم اتفق والمتهمة على شراء أقراص منومة لتدسها المتهمة إلى المجني عليها بمشروب تقدمه إليها لينقلاها بعد غياب وعيها بمركبة، توك توك، لمنطقة نائية لقتلها بعد استرداد المنقولات التي ادّعت المتهمة سرقتها منها، ولإخفاق الجانِين في تنفيذ مخططهما لعدم تمكنهما من تدبير المركبة، اتفقا على قتل المجني عليها داخلَ العيادة محل عملها وطلب المتهم ضمَّ آخر للاستعانة به أثناء التنفيذ، فاتفق ثلاثتهم على ذلك وأعدوا لقتل المجني عليها الأقراص المنومة وأسلحة بيضاء ولاصقًا لتكميم فاها وتكبيلها وأدوات أخرى، وحددوا لارتكاب جريمتهم يومًا تكون المجني عليها فيه بمفردها بالعيادة دون وجود الطبيب.