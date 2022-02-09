قصور الغدة الدرقية.. أسباب هذه المضاعفات الشائعة عند النساء الحوامل

تعتبر هرمونات الغدة الدرقية «T3 وT4» من الهرمونات الضرورية، حيث تنظم عملية التمثيل الغذائي والاستهلاك وتخزين الطاقة، الغدة الدرقية النشطة، والتي تعرف غالبا باسم قصور الغدة الدرقية، تحدث عندما لا يتم إنتاج الغدة الدرقية كمية كافية من هرمون الغدة الدرقية وشائعة أثناء الحمل، وفقا لتقرير تم نشره على موقع «thehealthsite».

مؤشرات الإصابة بالغدة الدرقية

وأشار التقرير إلى أن الغدة الدرقية، التي توجد في مقدمة الرقبة، تنتج مجموعة متنوعة من الهرمونات التي تتغير بشكل كبير طوال فترة الحمل، وهي ضرورية ليس فقط لامرأة حامل ولكن أيضا لنمو طفلها، ومن مؤشرات الإصابة بالغدة الدرقية «ارتفاع ضغط الدم، فقر الدم، وجع العضلات، والضعف، الإجهاض، ولادة قبل الميلاد»، يمكن أن تبدأ قضايا الغدة الدرقية في بعض الأحيان أو تفاقمها أثناء الحمل أو بعد الولادة.

إنتاج هرمونات الغدة الدرقية

وأوضح التقرير، أن فهم قصور الغدة الدرقية أثناء الحمل له تأثير كبير على عمل وظائف الغدة، حيث يقل إنتاج هرمونات الغدة الدرقية هي ثلاثي «TSH» هو الهرمون الذي تصنعه الغدة النخامية والذي يضمن إنتاج الكمية المناسبة من هرمونات الغدة الدرقية بواسطة الغدة الدرقية، يحتاج إنتاج هذه الهرمونات إلى كميات كافية من بعض الأحماض الأمينية واليود إلى جانب التوازن بين هرمونات الدماغ ما يسمى بمحور الغدة النخامية - الغدة الدرقية.

انخفاض أداء الغدة الدرقية

وتساعد الغدة الدرقية أثناء الحمل على وجه التحديد في التغييرات الهيكلية الإيجابية في دماغ الجنين، ويشير قصور الغدة الدرقية إلى انخفاض أداء الغدة الدرقية، أما الأطفال الذين كانت أمهاتهم يعانون من نقص حاد في اليود مما تسبب في قصور الغدة الدرقية أثناء الحمل قد يظهرون القامة التي تتميز بضعف فكري عميق الصمم وتصلب العضلات.

عوامل تأثير نقص الوظائف الغدة الدرقية

في الحمل الطبيعي، هناك زيادة في إفراز اليود وزيادة إنتاج هرمون الغدة الدرقية، كل هذه العوامل تؤثر على اختبارات وظيفة الغدة الدرقية في الحمل، حيث تتكيف الغدة الدرقية الصحية إلى هذه التعديلات من خلال تغيير في عملية استقلاب الغدة الدرقية امتصاص اليود والنبضات من الدماغ.