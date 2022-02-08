جفاف الفم بعد علاج السرطان.. نصائح للتخفيف من هذا التأثير الجانبي

يعاني مرضى الأورام السرطانية من العديد من الأعراض الجانبية التي تنتج عن استخدام الأدوية، مثل علاج السرطان ومن هذه الأعراض جفاف الفم وتنتج هذه الأعراض على الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي للسرطان، فإن أعراض الفم الجاف شائعة،أثناء علاج السرطان، وفقا لتقرير تم نشره على «thehealthsite».

جفاف الفم يكون على كافة الفئات العمرية

وأوضح التقرير ، أن هناك زيادة في إنتاج اللعاب فعليا بسبب التزعوج الناجم عن الإشعاع أو العلاج الكيميائي، أثناء العلاج، وغالبا ما يكون المرضى المصابين دون آثار جانبية بمجرد أن تختتم العلاج، يذهب اللعاب المفرط ويصبح الفم جافا. يمكن أن يكون هذا تأثير جانبي مؤقتا أو يؤدي إلى فقدان دائم لإنتاج اللعاب، هي أيضا شكوى شائعة بين البالغين الأكبر سنا، لا يرتبط بالعمر بل للأدوية التي تسببها تأثير جانبي.

الأعراض الشائعة لجفاف الفم

يحدث جفاف الفم عندما تفشل الغدد اللعابية في الجسم في إنتاج كميات كافية من اللعاب للحفاظ على رطوبة الفم، يقوم اللعاب بالعديد من الوظائف المهمة بما في ذلك عمل التطهير الميكانيكي، والنشاط المضاد للميكروبات، وإزالة بقايا الطعام من تجاويف الفم، والتحكم في درجة الحموضة، وتزييت تجويف الفم ، والحفاظ على سلامة الغشاء المخاطي للفم.

بعض الأعراض الشائعة لجفاف الفم وهي:

- اللعاب السميك الخيطي

- إحساس بالحرقان أو ألم في الفم أو في اللسان

- تشققات في زاوية الفم أو الشفتين

- لسان جاف

- صعوبة في المضغ أو البلع

- صعوبة في الكلام

- اضطرابات التذوق

- تسوس الأسنان

- الطفح الجلدي

- جفاف الجلد والعينين

لماذا يسبب علاج السرطان جفاف الفم

الأشخاص الذين يخضعون لعلاج السرطان أكثر عرضة لمضاعفات الفم والآثار الجانبية لأسباب مختلفة، السبب الشائع هو أن العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي يعيقان نمو خلايا جديدة وسريعة النمو، تنمو الخلايا الطبيعية والسرطانية في بطانة الفم بسرعة ، وقد يعيق العلاج نموها.