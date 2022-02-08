المشدد 3 سنوات لشريك مودة الأدهم وحنين حسام وغرامة 10 آلاف جنيه

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة شريك فتاتي التيك توك مودة الادهم وحنين حسام وآخرين، على خلفية اتهامهم بالتزوير في محرر رسمي 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالعليم عبدالعليم عطية، وعضوية المستشارين شريف حسن عبدالنبي، ومحمد محمود أحمد، وأمانة سر محمد الغلبان.

تحقيقات النيابة العامة

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية، توصلت إلى قيام المتهم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعامله مع أشخاص طبيعيين وهنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ استغلالا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية.

وارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد قضت ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم، فتاتي التيك توك و3 آخرين من تهمة الاعتداء على القيم الأسرية.

فيديو يوقع حنين حسام في قبضة الشرطة

كانت المتهمة حنين حسام ظهرت، من خلال مقطع مرئي «لايف» على صفحتها الشخصية، عقب صدور الحكم ضدها لتستعطف القلوب نحوها وتناشد الجهات المختصة بمساعدتها والرأفة بحالتها، لكن تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجدها من خلال الموقع.

ونجحت في إلقاء القبض عليها وإحالتها لمحكمة العباسية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتنفيذ إعادة إجراءات محاكمتها وتم اقتيادها لسجن القناطر لتلازم صديقتها مودة الأدهم.وذكرت حيثيات الحكم على المتهمين، أن المتهمة «مودة الأدهم»، كان لها تأثير على الفتيات باستقطابهن بإطلاق فيديوهات على تطبيق «لايكي»، وإجراء محادثات أو الظهور بالبث المباشر وصولا لاستغلالهن في تحقيق منافع مادية.