محاكمة شريك مودة الأدهم في قضية «التزوير» و10 متهمين بالقتل بعد قليل 

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بعد قليل، محاكمة المتهم «أ.س» شريك فتاتي التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين بتهمة التزوير في محرر رسمي.

يذكر أن محكمة مستأنف الاقتصادية، قد قضت بإلغاء حبس «أ.س» وغرامة 300 ألف جنيه بقضية «مودة الأدهم وحنين حسام».

وأيّد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة، إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، كما قررت محكمة عابدين بقبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل مودة الأدهم فتاة التيك توك، لاتهامها بالاتجار في البشر، ومحاولة استقطاب فتيات للعمل معهما بكفالة 5 آلاف جنيه، وجددت حبسها 45 يوما على ذمة التحقيق.

ارتكاب المتهمين جريمة الاتجار بالبشر

تحقيقات النيابة العامة بالقضية، توصلت إلى قيام المتهم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد قضت ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم، فتاتي التيك توك و3 آخرين من تهمة الاعتداء على القيم الأسرية.

محاكمة 10 أشخاص متهمين بقتل شخصين وترويع المواطنين

وفي سياق آخر، تنظر الدائرة الأولي إرهاب، بعد قليل، محاكمة 10 أشخاص لاتهامهم بقتل شخصين وترويع المواطنين بمنطقة المطرية، حيث تضمن أمر إحالة المتهمين بالقضية قيامهم بإرتكاب جريمة القتل العمدة وترويع المواطنين والتجمهر للتعدى على أشخاص وللتأثير على السلطات في أعمالها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا مع آخرين مجهولين واستخدموا القوة والعنف بواسطة أسلحة نارية وذخائر، وأحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، و شاركوا مجهولين في تهمة قتل المجني عليهما، وهما «أحمد أمين عبد العزيز، ومحمد حسني أحمد عبد المقصود»، بإطلاق الأعيرة النارية تجاههما، قاصدين إزهاق أرواحهما.

وتسبب إطلاقهم للأعيرة النارية في إحداث تلك الإصابات الموجودة في تقرير الطب الشرعي بعد تشريح جثماني المجني عليهما، كما شرع المتهمون، في قتل المجني عليهم أحمد صلاح الدين حشمت، وإسلام فتحي عبدة وعبد الرحمن طارق أحمد، حيث أطلقوا تجاههم أعيرة نارية من أسلحة نارية كانت بحيازتهم «فرد خرطوش، ومسدس»؛ بغرض إزهاق أرواحهم؛ مما تسبب في إصابتهم.