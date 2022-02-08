«الخارجية الأمريكية» تعزي المغرب في وفاة ريان وتثني على محاولات إنقاذه

أثنى نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، على الجهود التي بذلتها السلطات المغربية في سبيل إنقاذ الطفل ريان، والذي توفي إثر سقوطه فى بئر عمقها 32 مترًا.

نيد برايس: وفاة ريان مأساوية وصادمة

وقال نيد برايس، معلقًا على حادث ريان الطفل المغربي، الذى تابع قضيته العالم باهتمام: «نشاطر الحزن مع الشعب المغربي في وفاة ريان، الذي كانت وفاته مأساوية وصادمة، خاصة أنه كانت هناك آمالا على إنقاذه، بعد ما تأكدت السلطات المغربية في البداية من أنه لازال على قيد الحياة».

وأشاد نيد برايس بالعملية البطولية التي استمرت 4 أيام لإنقاذ الطفل ريان، على حد قوله، مضيفًا أنّه «على غرار الملايين في جميع أنحاء العالم ممن تابعوا قصة الطفل المغربي ريان، أذهلنا تفاني فريق الإنقاذ وتضامن الشعب المغربي، وكل الشعوب التى تعاطفت مع الحادث المأساوي»، مختتما حديثه يتقديم التعازي لأسرة ريان وجميع المغاربة.

قصة ريان

وكان قصة الطفل المغربي ريان قد سقط مساء الثلاثاء الماضي، داخل بئر في قرية إغران التابعة لإقليم شفشاون شمالي المغرب، وحاولت أسرته في البداية إنقاذه، لكن لضيق البئر وعمقه الكبير، وفشلت محاولاتهم بالجهود الذاتية، فأبلغوا السلطات المختصة التي بدورها بدأت مباشرة الأمر.

استعانت السلطات المغربية بقوات الحماية المدنية، التي حاولت الدخول للبئر بالمتطاوعين، لكن الأمر لم يفلح فقطر البئر وعمقه كانا حائلان في أن ينجح أحد، فتم تثبيت كاميرات في البئر والتي سجلت حركات للطفل وتأكّدوا أنَّه لازال على قيد الحياة ومن هنا بدأت السلطات المغربية الاستعانة بالجرافات الكبيرة والمعدات الثقيلة، لكن طبيعة التربة وتعقيدات المنطقة، جعلت هناك تخوف من انهيار التربة.

وتوقف الحفر وجرى الاستعانة بخبراء في التعامل اليدوي مع المناطق الصحراوية، واستمر هذا لمدة أيام حتى انتُشلت جثته في ساعة متأخرة من مساء السبت، بعد جهود شملت إزالة جزء كبير من تل مجاور، قبل حفر نفق أفقي باتجاه قاع البئر للوصول إليه.

وأعلن الديوان الملكي وفاة الطفل ريان، وتوالت البرقيات للتعازي من المؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى وكذلك الدعوات لوالدي الطفل بالصبر على هذه المحنة ودفن أمس في جنازة مهيبة بمشاركة المئات من المغاربة.