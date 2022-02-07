مئات المغاربة يتوافدون على عزاء الطفل ريان في شفشاون.. «فيديو وصور»

شهد عزاء الطفل ريان، الذي سقط في بئر بجوار منزله بإقليم شفشاون، بشمال المغرب، توافد مئات من المغاربة على منزل أسرته لتقديم واجب العزاء بعد انتهاء مراسم الدفن والتشييع.

وجرى تشييع جثمان الطفل ريان، إلى مثواه الأخير بمقبرة الزاوية، بإقامة مصلى بجوارها، فيما توافد عدد من المعزين على منزل الأسرة لتقديم واجب العزاء وفقا لموقع «هسبريس».

تشييع جثمان الطفل ريان

وشهد محيط دوار إغران تعزيزات أمنية كبيرة استعدادا لتشييع جنازة الطفل ريان، وخصصت السلطات المغربية طائرة خاصة لنقل جثمان الطفل ريان من العاصمة الرباط إلى إقليم شفشاون، وفقا لموقع هسبريس.

وسقط الطفل ريان الثلاثاء الماضي في بئر بجوار منزله عندما كان يلعب، وبدأت قوات الإنقاذ جهودها لاستخراج الطفل ريان ذو الخمس سنوات من البئر، ونجحت في استخراجه أول أمس السبت، إلا أنه فارق الحياة.

ويتوزع رجال الأمن المغربي، على طول الطريق المؤدية إلى منزل أسرة الطفل المتوفى ريان، فيما يتوافد مئات المعزين على منزل الطفل ريان للعزاء.

توافد المعزين على منزل أسرة الطفل ريان

يشار إلى أنه كان تم تغيير مكان دفن الطفل ريان من مقبرة بعلوش المقررة يوم أمس إلى مقبرة الزاوية في أعلى دوار إغران.

وكان جثمان الطفل ريان نقل إلى المستشفى العسكري بالرباط بعد إخراجه من البئر على عمق 32 متر، وأصيب الطفل ريان بكسور متعددة في الرأس والرقبة والعمود الفقري.