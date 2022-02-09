6 شروط للمشاركة في إعداد مدربي «التصدي للشائعات».. تدريب 300 فرد داخل محافظتك

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تمديد فترة التسجيل في المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لإعداد المدربين في مجال مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الشباب والرياضة وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، حتى 13 فبراير الجاري الموافق الأحد المقبل.

وحدة «تصدوا معنا» بوزارة الشباب تشارك في تنفيذ البرنامج

ويحمل البرنامج شعار «تصدوا معنا»، وتقوم على تنفيذه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني برئاسة أحمد عفيفي، وبالتعاون مع «وحدة تصدوا معنا» بالوزارة وأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

ويشارك ضمن فعاليات المرحلة الثانية 16 محافظة هي «الجيزة، القليوبية، الدقهلية، البحيرة، كفرالشيخ، دمياط، المنوفية، البحر الأحمر، الفيوم، بني سويف، الأقصر، قنا، أسوان، الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء».

من جانبه، قال صبحي في تصريحات لـ «الوطن»، إن عملية تمديد فترة التسجيل جاء لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الشباب للتقديم، مشيرًا إلى أن مصر تزخر بالعديد من العقول الشابة والتي ستسهم بشكل كبير في إثراء البرنامج.

صبحي: إطلاق التصدي للشائعات تنفيذا لدعوة الرئيس لمواجهة التحديات

وأكد الوزير حرص الوزارة على استدامة الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشباب المصري بالتصدي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية سواءً في الداخل أو الخارج بما يتضمنه ذلك من مواجهة الشائعات، والأخبار المغلوطة، والحث على نشر مزيد من الوعي بالقضايا المعاصرة في عصر بناء الجمهورية الجديدة، بإرادة سياسية جادة تضع النشء والشباب في صدارة أولوياتها وبأفكار حيوية مبتكرة وتوصيات واقعية تعكس رؤية واعية لكوادر شابة تدرك بعمق تحديات ومتغيرات ومتطلبات عصرها.

وحددت الوزارة الشروط العامة للالتحاق بالبرنامج التدريبي، ببرنامج التصدي للشائعات على النحو التالي:

أولًا: أن يكون المشارك حاصلاً على دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، ويفضل الحاصلون على دورة إدارة الأزمات والتفاوض أو أي دورات أخرى تنظمها الأكاديمية.

ثانيًا: لا تقل المرحلة العمرية للالتحاق عن 20 عامًا وقت التقدم للحصول على البرنامج التدريبي ولا يزيد عن 35 عامًا وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ.

ثالثًا : أن يكون المتقدم حاصلًا على خبرات تدريبية سابقة، وتذكر في السيرة الذاتية مدعومة بالمستندات.

رابعًا: الالتزام بتدريب وتثقيف عدد لا يقل عن 300 فرد داخل محافظته في إحدى المنشآت التابعة للوزارة .

خامسًا :أن يجتاز اختبار المقابلة الشخصية بواسطة لجنة من خبراء الأمن القومي ووزارة الشباب والرياضة.

سادسًا: شرط التفرغ خلال دورة تدريب المدربين كشرط رئيسي للحصول علي البرنامج التدريبي.