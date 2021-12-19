وزير الرياضة: استلهمنا فكرة التصدي للشائعات من مبادرة الرئيس «تصدوا معنا»

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تفاعلت بكل ما أوتيت من قوة مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «تصدوا معانا» لمواجهة الشائعات التي يروجها أعداء الوطن في الداخل والخارج، مؤكدا استلهام فكرة التصدي للشائعات من هذه المبادرة، وتم تشكيل وحدة متخصصة بالوزارة يرأسها معاون الوزير، وتضم في عضويتها خبراء من التعليم وعلم النفس وشباب مدعم بكل الوسائل في كل المحافظات للتصدي للشائعات باستخدام كل وسائل التكنولوجيا، وذلك بالتنسيق مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي يقوم بدور كبير في التصدي للشائعات ودحضها بكل أسلوب علمي في كل محافظات الجمهورية.

وزير الرياضة: الوزارة تفاعلت بقوة مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «تصدوا معانا»

جاء ذلك في كلمة الوزير اليوم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الشباب والرياضة لإطلاق النسخة الأولى من الملتقى الأول لمواجهة الشائعات وتحديات الأمن القومي برعاية المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار «نحو إعادة بناء الوعي وتشكيل الشخصية»، في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن عقد هذا الملتقى يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو التوسع في تنفيذ البرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر من العام الماضي، في 11 محافظة بالمرحلة الأولى منه وهي «القاهرة، الإسكندرية، مطروح، أسيوط، سوهاج، المنيا، الوادي الجديد، الشرقية، الغربية، السويس، بورسعيد»، من خلال الكوادر الشبابية المدربة والمؤهلة داخل أكاديمية ناصر العسكرية العليا ووزارة الشباب والرياضة، حيث تم تقديم محتوى علمي تم إعداده ومراجعته من قبل متخصصين واعتماده من المجلس الأعلى للجامعات.

«صبحي»: نتوسع من البرامج لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي

وأضاف «صبحي» أن الوزارة حصلت على موافقة ودعم المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لرعاية الملتقى الشبابي الأول لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي.