«مسلم»: الإعلام المصري خاض معارك كبيرة لمواجهة الإرهاب وحرب الشائعات

أكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس قناة «دي إم سي» أن المجلس الأعلى للإعلام والهيئات الإعلامية ضبطت المشهد الإعلامي بعد فترة صعبة مرت على الإعلام وعلى مصر بشكل عام، بين عامي 2011 و2015.

وأشار رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إلي أن الأمور انضبطت في مجال الإعلام إلى حد كبير، رغم استمرار بعض التجاوزات.

لجنة الثقافة والإعلام تناقش «استراتيجية الإعلام 2030»

وأضاف «مسلم» خلال مناقشة استراتيجية الإعلام 2030 بلجنة «الثقافة والإعلام» بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن الاعلام المصري خاض العديد من المعارك الكبيرة في ملفات الإرهاب، والتصدي للشائعات التي يطلقها تنظيم الإخوان الإرهابي، والوحدة الوطنية، ونجح في هذه الحرب الشرسة وتصدي للإعلام المعادي والقنوات الممولة، كما استطاع ضبط الأداء في ملفات أخرى وأصبح هناك عقوبات لمن يتجاوز الضوابط والمعايير الإعلامية.

«مسلم»: الإعلام تصدى لقنوات موجهة ضد الدولة

وقال الدكتور محمود مسلم خلال كلمته أثناء مناقشة استراتيجية الإعلام 2030: «عشنا أياما صعبة منذ 2011 وبعدها، كنا مش عارفين كإعلامين وصحفيين نشتكي لمين ضد التجاوزات والآن أصبح هناك جهات أو هيئات إعلامية مختصة بذلك»، وتابع قائلا: «الإعلام المصري خاض الفترة الماضية معارك كبيرة وواجه شائعات مغرضة على مدى سنوات ونجح على مدار 24 ساعة في مواجهة إعلام موجه ضد الدولة المصرية والتصدي له».

وقال الفنان يحيى الفخراني عضو لجنة «الثقافة والإعلام» بمجلس الشيوخ إن «بعض الصحفيين يقعون في أخطاء مهنية بسبب السبق الصحفي، وما أتمناه هو وجود قناة فضائية موجهة للخارج بقوة يتوافر فيها كل عناصر القوة لتعريف العالم بمصر».