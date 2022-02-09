أزهري يكشف فضل عمرة رجب: مستحبة ولها فضلها عند الله

شهر رجب من الأشهر الحرم الأربعة التي نص عليها القرآن الكريم في قوله تعالي «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ»، ووضحها النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث عن فضلها في العديد من المواضع، وكثر البحث في الآونة الأخيرة عن فضل عمرة رجب، وتعرض «الوطن» في هذه السطور فضل عمرة رجب.

عمرة رجب

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمود الصاوي، أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن لشهر رجب منزلة عظيمة عند الله عز وجل فهو أحد الأشهر الحرم التي خصها الله بالذكر في كتابه ونهي الناس عن الظلم فيها وسميت بالحرم لتحريم القتال فيها، وسمي رجب الأصم لانه لا يسمع فيه صوت السلاح والحرب لحرمته، وتضاعف فيه أجور الأعمال الصالحة كما تتضاعف فيه اوزار السيئات .

وأضاف أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فضل شهر رجب لا يعني جواز تخصيصه بعبادة معينة دون غيره لأن العبادات توقيفية يعني لا يلتزم بها ويداوم عليها إلا بنص، وقال الحافظ بن حجر شارح البخاري «لم يرد في فضل رجب ولا في صيامه ولا في صيامه شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث يصلح للحجة.

فضل شهر رجب

وأشار «الصاوي»، إلى أن ابن القيم قال «كل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فهو كذب مفتر »، وأما اعتقاد أن للعمرة فيه مزية خاصة فهذا لا أصل له فقد كانت جميع عمرات النبي صلي الله عليه وسلم في اشهر الحج في ذي القعدة»، وروي البخاري عن بن عمر قال «إن رسول الله اعتمر اربع عمرات إحداهن في رجب، وقالت عائشة يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر عمرو إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط.

فضل الأعمال الصالحة في رجب

وأوضح أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه ليس معني هذا إلا يصام فيه التطوع الذي يصومه الإنسان في غيره من الشهور كالاثنبن والخميس أو ثلاثة ايام من كل شهر إذا كانت لك عادة في هذا، بل نص بعض المحققين علي أن «ما ورد في صوم رجب فاحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة لا يعتمد أهل العلم على شيء منها»، وهذا لا يمنع أن العبادات فيه كما في غيره من الأشهر الحرم مستحبة ولها فضلها عند الله عز وجل واجرها، وقد ورد أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اعتمر في رجب هو والخليفة الراشد وقد قال صلي الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي».