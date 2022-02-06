هل يشفع الطفل ريان لوالديه بعد وفاته؟.. «البحوث الإسلامية» و«الإفتاء» يجيبان

أثارت وفاة الطفل ريان حالة من الحزن عليه، ويتساءل الكثيرون هل يشفع الطفل الريان بعد وفاته لوالديه يوم القيامة أم لا، ويدعو لهما كما نسمع؟، وهل هناك دعوات معينة حتى يشفع الطفل ريان لوالديه؟، وأجاب عن هذه التساؤلات مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء.

وأجاب مجمع البحوث الإسلامية في فتواه أنه: «ورد حديث عن أبى موسى الأشعرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم، قال: (إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم: فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا فى الجنة وسموه بيت الحمد».

شفاعة الطفل المتوفي لوالديه

وأضاف مجمع البحوث الإسلامية: «أما بالنسبة لشفاعة الصبي لوالديه، فقد أَخْرَجَ الحاكم فِي تَارِيخِهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: (مَاتَ ابْنٌ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، فَحَزِنَ عَلَيْهِ حُزْنًا شَدِيدًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِى، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عثمان، أَمَا تَرْضَى بِأَنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ، وَلِلنَّارِ سَبْعَةً، وَأَنْتَ لَا تَنْتَهِى إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَ ابْنَكَ قَائِمًا عِنْدَهُ، آخِذًا بِحُجْزَتِكَ، يَشْفَعُ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ الْمُسْلِمُونَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَنَا فِى فَرَطِنَا مِثْلُ مَا لعثمان؟ قَالَ: نَعَمْ لِمَنْ صَبَرَ وَاحْتَسَبَ)».

من جانبها، ذكرت دار الإفتاء، أنّ الإمام أحمد أبن حنبل وجماهير العلماء، أنّه إذا توفي الطفل قبل بلوغه فإنّه لا يشفع لوالديه، وتكون الشفاعة في ذلك الحالة للوالدين مرتبطة بعمل عقيقة للطفل المتوفى: «أيتها السيدة الكريمة إذا تيسر فعل العقيقة افعليها، ونرجوا أن يشفع الله لكي ولأهلك ويكون طفلك سبب دخولك الجنة».

الدعاء للطفل ريان بعد وفاته ليشفع لوالديه

ومن أفضل الأدعية التي يمكن ترديدها للطفل ريان بعد وفاته ليكون شفيعا لوالديه:

- اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، اللهم برحمتك آته الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

- اللهمّ انقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

- اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه، اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.